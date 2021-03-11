Известно, на сколько подорожают модели Lada с 15 марта

АвтоВАЗ изменит рекомендуемые розничные цены на автомобили Lada с 15 марта. Об этом сообщают дилеры марки. Таким образом, это будет вторым повышением стоимости в 2021 году.

Сайт Лада.онлайн пишет, что Lada Granta прибавит в цене 11 000 рублей, то есть цена на базовый универсал составит 510 900 рублей, хэтчбек обойдётся в 556 500 рублей, универсал - 539 900 рублей.

Lada Granta Cross подорожает на 16 тысяч, стоимость модели после корректировки составит 631 900 рублей.

Самое большое изменение произойдёт в прайсах Lada Vesta - плюс 20 тысяч рублей: новые цены на седан - 723 900 рублей, на универсал - 810 900 рублей.

Lada Xray подорожает на 15 000 рублей, новая цена - от 694 900 рублей. На аналогичную сумму станет дороже Niva Travel - от 762 900 рублей.

Цены на Lada Largus FL и вернувшуюся на конвейер пятидверную Niva Legend подрастут на 14 тысяч: по новым прайсам купить модели можно будет начиная от 704 900 рублей (универсал Largus FL) и 658 900 рублей соответственно.

Трёхдверная Lada Niva Legend получит прибавку 8 000 рублей и будет продаваться по цене от 607 900 рублей.

В январе цены на Lada выросли на 2-5%.