Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.03.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

Известно, на сколько подорожают модели Lada с 15 марта

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ изменит рекомендуемые розничные цены на автомобили Lada с 15 марта. Об этом сообщают дилеры марки. Таким образом, это будет вторым повышением стоимости в 2021 году.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai показал новый вэн Staria. Он похож на космический шаттл

Сайт Лада.онлайн пишет, что Lada Granta прибавит в цене 11 000 рублей, то есть цена на базовый универсал составит 510 900 рублей, хэтчбек обойдётся в 556 500 рублей, универсал - 539 900 рублей.

Lada Granta Cross подорожает на 16 тысяч, стоимость модели после корректировки составит 631 900 рублей.

Самое большое изменение произойдёт в прайсах Lada Vesta - плюс 20 тысяч рублей: новые цены на седан - 723 900 рублей, на универсал - 810 900 рублей.

Lada Xray подорожает на 15 000 рублей, новая цена - от 694 900 рублей. На аналогичную сумму станет дороже Niva Travel - от 762 900 рублей.

Цены на Lada Largus FL и вернувшуюся на конвейер пятидверную Niva Legend подрастут на 14 тысяч: по новым прайсам купить модели можно будет начиная от 704 900 рублей (универсал Largus FL) и 658 900 рублей соответственно.

Трёхдверная Lada Niva Legend получит прибавку 8 000 рублей и будет продаваться по цене от 607 900 рублей.

В январе цены на Lada выросли на 2-5%.

#Lada