Как получить диагностическую карту по новым правилам

Госавтоинспекция приступила к техосмотру автобусов. Корресподентам "Российской газеты" удалось поучаствовать в проведении этой процедуры. Автобусам проводят диагностику по новым правилам, которые заработали с 1 марта. То есть с обязательным фотографированием, указанием координат и времени съемки, оформлением электронной диагностической карты. Единственное отличие от техосмотра обычных автомобилей в том, что непосредственно в их проверке принимает участие сотрудник ГИБДД.

Как сообщил генеральный директор оператора техосмотра Андрей Мозгин, из-за продления действия диагностических карт количество желающих пройти ТО среди владельцев легковых машин сократилось практически на 90 процентов. Однако у владельцев автобусов такая необходимость осталась. А так как в этом принимают участие и сотрудники ГИБДД, то организуется запись на ТО, списки согласуются с ГИБДД, назначается время проведения этой процедуры. В общем, чтобы узнать, как проходят ТО по новым правилам, надо приехать на проверку автобусов. Они точно прибудут в назначенное время.

Итак, эксперт-техник и инспектор ГИБДД на месте, ворота открываются, заезжает автобус. Первое, что делает эксперт-техник, - фотографирует его спереди на смартфон. Эта фотография вместе с координатами и местом съемки будет внесена в диагностическую карту, когда ее начнут оформлять.

Затем он забирает у водителя документы и передает их инспектору. Инспектор сверяет госномер, а также идентификационный VIN-номер с документами. При осмотре других машин это делает сам эксперт. После этого начинается сама проверка. Эксперт замеряет давление во всех шинах, проверяет протектор, работу дворников, поворотники, аварийку, стоп-сигналы, фонари заднего хода. На стенде проверяются тормоза. Дальше машина загоняется на вибростенд. Эксперт с инспектором спускаются в смотровую яму. Пока стенд дергает колеса из стороны в сторону, эксперт проверяет люфты в подвеске а также в рулевом управлении. Инспектор выполняет чисто наблюдательную функцию. По его словам, техническое состояние проверяет эксперт. А он контролирует его работу. Измеряется дымность. Автобус ведь дизельный. Если бы это была бензиновая машина, замерили бы СО. Далее проверяют настройку фар с помощью специального устройства, внутри которого по шкале опрелеляется, как подается свет. У этого автобуса граница четкая.

Следующий этап - проверка аптечек, огнетушителей и противооткатных упоров. Автобус не для внутригородских перевозок. Проверяется наличие ремней безопасности на всех сидениях и их работоспособность. Так же проверяется работа автоматических дверей. Вообще всего проверятся 69 различных позиций. Все они указаны в самой диагностической карте. После чего делается фотография автобуса сзади. Техосмотр закончен, эксперт удаляется оформлять диагностическую карту в электронном виде.

В карту вносятся фотографии с координатами и временем. Без этого оформления не начнешь. Эксперт отмечает в карте все необходимые пункты. Система ЕАИСТО довольно проста и понятна. Напротив соответствующего пункта о соответствии устройств освещения установленным требованиям ставится пометка о их несоответствии. А в заключении ставится пометка о невозможности эксплуатации. Эксперт ставит подпись и направляет карту инспектору. Тот, войдя в свой личный кабинет в ЕАИСТО, получает эту карту, проверяет все указанные в ней сведения, ставит свою подпись, подтверждая невозможность эксплуатации.

Автобусу надо будет поменять лампочку и приехать на повторное ТО. Для этого потребуется снова на него записаться.

Надо сказать, что с первого раза техосмотр автобус не прошел. Не горел габарит. Как пояснил Андрей Мозгин, более 80 процентов транспорта не проходит техосмотр с первого раза. Наиболее частые недостатки - это перегорела какая-нибудь лампа. Или просрочен огнетушитель. Все это не критично для безопасности, но техосмотр с такими недостатками не пройти. На старых автобусах обычное явление течь масла, проблемы с тормозами.

Но вот приезжает еще один автобус. Этот на повторную проверку. Проблема была та же - лампа перегорела. В этой ситуации проверятся только ранее выявленный недостаток. Но перед этим также обязательно делается фотография с указанием координат и времени. Лампа горит, можно допускать к эксплуатации. Делается вторая фотография.

Более 80 процентов транспорта не проходит техосмотр с первого раза. Наиболее частый недостаток - перегорела какая-нибудь лампа

В карту добавляются новые фотографии с координатами и временем съемки. Эксперт ставит подпись, что недостатков не выявлено и направляет карту инспектору. Тот получает снова получает ее в системе ЕАИСТО в своем личном кабинете, проверят все данные, ставит свою подпись. Диагностическая карта отправляется оператору. А тот направляет ее на почту клиенту. По его желанию может ее распечатать.

При проверке всего остального транспорта инспектор карту не подписывает и личного участия в техосмотре не принимает. Это единственное важное отличие между проведением техосмотра автобусов и всех остальных машин.

Как рассказал Андрей Мозгин, сейчас пункты ТО и выживают только за счет автобусов. Впрочем, они проверяют и легковушки. Правда, желающим пройти ТО все-таки рекомендуется записаться заранее. В день, когда на пункте ТО были корреспонденты "РГ", он работал только по проверке автобусов, по графику, утвержденному подразделением ГИБДД.