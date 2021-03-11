Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"

Житель Германии Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19. С собой он взял жену и детей, пишет издание Focus.

"Я изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", - сказал немец. После вакцинации Хайлеман рассказал о своем самочувствии: в первые часы после введения препарата была температура. "Я чувствовал себя разбитым. Но уже на следующий день все было в порядке", - подчеркнул Штефан. А еще его поразило, что в России нет локдауна, а число заразившихся SARS-CoV-2 снижается. "Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться", - цитирует иностранца РИА Новости.

Ранее российскую вакцину "Спутник V" похвалил чешский журналист Томаш Цинка. Он назвал ее одной из лучших в мире. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - а это уже мнение главного инфекциониста США Энтони Фаучи.