Ученые делают ставку на новые технологии и искусственный интеллект при разработке медицинского оборудования. При этом отечественные изобретения ничуть не хуже иностранных и притом гораздо дешевле.

Высветить болезнь

В одном случае речь идет о диагностике заболеваний почек. В тканях организма больного человека откладываются определенные вещества. Используя спектральные методы, можно узнать химический состав кожи и понять, болен человек или нет: больные клетки по "оттенку" отличаются от здоровых. Чтобы получить оптическую биопсию участка кожи, достаточно в течение одной минуты воздействовать лазером на предплечье пациента.

По словам доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета имени С.П. Королева Ивана Братченко, точность такого анализа может быть очень высокой, для разных возрастных групп - до 96-98 процентов.

- В отличие от других способов диагностики наш метод не требует ни оперативного вмешательства, ни забора крови и других инвазивных процедур. Тем не менее в считаные минуты можно определить, развиваются ли у пациента болезни почек.

Используя метод рамановской спектроскопии, можно выявлять болезни по капле крови. Нет надобности возить анализы в лабораторию: диагноз ставят за несколько минут на оборудовании, которое помещается в чемоданчик врача. Спектральное распределение можно сравнить с отпечатком пальца.

- Мы светим лазером на каплю крови, а потом смотрим, как изменяются фотоны после взаимодействия с веществом, - рассказал Иван Братченко. - Полученные спектральные показатели анализируем и сводим воедино с помощью математической модели. Мы видим конкретный тип молекул, их концентрацию в крови и ставим диагноз.

Как объяснил проректор по научной работе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), главный внештатный специалист по гематологии министерства здравоохранения Самарской области Игорь Давыдкин, применение неинвазивных или малоинвазивных методов диагностики в медицине позволяет с минимальными экономическими затратами быстро заподозрить в ранние сроки целый ряд заболеваний, для которых своевременная диагностика и лечение имеют первостепенное значение.

- А поскольку метод может применяться и дистанционно, это будет полезно, например, при диспансеризации населения отдаленных районов, - отметил профессор СамГМУ.

Хирургу поможет робот

Группа ученых СамГМУ сделала первую российскую навигационную систему для хирургов Autoplan. Это совершенно новый продукт, а не доработка импортных аналогов. Поэтому с нуля создавались и аппаратная, и программная части.

Сегодня система запущена в серийное производство - на территории технопарка. Цена комплекса - 9,5 миллиона рублей, стоимость импортных аналогов начинается от 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе вуза. 20 уже сделанных "Навигаторов" разошлись не только по Самарской области и соседним регионам, но и поставлены за рубеж - во Францию и Финляндию.

Система позволяет создавать 3D-модели оперируемых органов, в том числе за счет совмещения результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Они нужны, чтобы врач мог лучше понимать анатомические особенности пациента, намного точнее определять границы, например, опухоли. Во время операции хирург работает в режиме дополненной реальности, используя так называемые AR-очки. Трехмерное изображение может выводиться и на мониторы в операционной, и непосредственно на линзы очков. Как рассказали "РГ" в СамГМУ, операции проходят в два-три раза быстрее, сокращаются риски для пациентов, а восстановление идет лучше.

Гравитация заменит операцию

Ученые СамГМУ провели более 3,5 тысячи успешных экспериментов по "выращиванию" новых капилляров с помощью искусственной гравитации у людей различных возрастов: от 25 до 90 лет. Результаты исследований опубликованы в сборнике Международной федерации биомедицинской инженерии.

Пациентов помещают в короткорадиусную центрифугу, которую по спецзаказу сделали на заводе "Салют" в Самаре. В ней при вращении создается эффект искусственной гравитации. Нагрузки минимальны и несравнимы с теми, которым подвергаются космонавты. Кровоснабжение не страдает, поскольку голова больного находится практически в нулевой точке вращения. В то же время в ногах кровоснабжение, напротив, усиливается, и начинают "работать" капилляры, которые ранее "отдыхали". Более того, ученые отмечают возникновение у пациентов новых капилляров. Особенно часто такая картина наблюдается после травм, переломов.

Центрифуга легко разместится в больнице, если есть помещение не менее трех-четырех метров в ширину и длину. Размеры самого аппарата - 2,5 метра.

А как у соседей?

Специалисты кафедры "Общая и клиническая фармакология" медицинского института Пензенского госуниверситета запатентовали новый способ профилактики сахарного диабета, а также осложнений, возникающих на его фоне. Группа ученых под руководством профессора Инессы Моисеевой разработала лекарственный сбор на основе листьев стевии и семян льна.

- В результате проведенных экспериментальных исследований было доказано наличие у сбора выраженного противодиабетического эффекта. При этом растительные вещества не приводят к образованию опасного для жизни и здоровья атеросклероза сосудов, - говорит доцент кафедры Пензенского медицинского института Евгений Курдюков.

У контрольной группы уровень глюкозы в крови снизился вдвое. При этом разработанный лекарственный сбор относится к IV классу токсичности - это малоопасные вещества. Получен патент РФ не на БАДы, а на "лекарственный растительный сбор", что может расширить сферу его применения.

Сейчас ученые ищут инвестора для запуска препарата в массовое производство. Изобретением уже заинтересовались местные фармпредприятия. Однако возникает вопрос с регулярными и стабильными поставками сырья. В России для возделывания стевии рекомендованы сорта отечественной селекции. В промышленных масштабах ее выращивают в Краснодарском крае, Крыму и Воронежской области. Однако ареал возделывания этой технической культуры может быть значительно расширен.

В 1996 году стевию впервые включили в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Однако до сих пор эта культура неохотно применяется в сельскохозяйственном производстве. Одна из причин - отсутствие спроса на внутреннем рынке, так как нет переработки. В то же время культура, которая по сахаристости в 300 раз превосходит свеклу, обладает большим экономическим потенциалом.

Подготовила Наталья Саванкова, Пенза