Уничтоженный в Махачкале боевик был судим за нападение на силовиков

Уничтоженный в Махачкале боевик был ранее судим за участие в преступном сообществе, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, сообщил "РГ" представитель Следственного комитета Дагестана.

Он добавил, что после прошедшей спецоперации возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

Проверяется причастность боевика к другим тяжким преступлениям.

Напомним, сегодня утром в Махачкале был объявлен режим КТО: мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам.

В ходе штурма частного дома, где он скрывался, бандит был уничтожен. При себе у него нашли автоматическое оружие, большое количество боеприпасов к нему, а также готовое к применению взрывное устройство.

Как завили в НАК, в ходе спецоперации удалось пресечь подготовку террористического акта.