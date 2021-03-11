Уничтоженный в Махачкале боевик был судим за нападение на силовиков

Уничтоженный в Махачкале боевик был ранее судим за участие в преступном сообществе, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, сообщил "РГ" представитель Следственного комитета Дагестана.
Он добавил, что после прошедшей спецоперации возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном обороте оружия и взрывных устройств.
Проверяется причастность боевика к другим тяжким преступлениям.
Напомним, сегодня утром в Махачкале был объявлен режим КТО: мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам.
В ходе штурма частного дома, где он скрывался, бандит был уничтожен. При себе у него нашли автоматическое оружие, большое количество боеприпасов к нему, а также готовое к применению взрывное устройство.
Как завили в НАК, в ходе спецоперации удалось пресечь подготовку террористического акта.