В России стартовали "живые" продажи нового Renault Duster

Новый Duster стал доступен в официальных дилерских центрах французской марки в России с 11 марта. Машина стоит от 945 000 до 1 270 000 рублей в зависимости от оснащения. Полноприводные версии - а их, как выяснилось, выбирают 90% покупателей - предложили за 1 150 000 рублей минимум.

Напомним, новый Renault Duster для России вырос на 26 мм в длину (до 4 341 мм). При этом объем багажного отсека увеличился на 20 литров - до 495 литров. Еще из принципиальных изменений - появление светодиодных фонарей и ДХО, более пологий наклон лобового стекла и ряд внешних отличий. У машины теперь другой дизайн бамперов, мощные рельефные арки и хромированная отделка решетки радиатора.

Заметно обновился салон - он повторяет бразильскую спецификацию модели. Здесь стало больше отделений для хранения мелочевки, улучшилась эргономика, рулевое колесо можно настроить и по высоте, и по вылету. Появился электроусилитель. Увеличился экран сенсорного дисплея мультимедиа, а система стала понимать голосовые команды.

В линейку моторов добавился 150-сильный двигатель от Arkana объемом 1,3 литра. Базовый агрегат - 117-сильный бензиновый 1.6. Также в гамме остались 109-сильный дизельный двигатель и атмосферный бензиновый 2.0 на 143 л.с.

Ранее эксперты "РГ" отметили, что "новый Duster сохранит роль бестселлера марки, как наиболее доступный и универсальный кроссовер".