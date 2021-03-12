Renault Taliant идет на смену Logan. Первые фото

Renault анонсировала появление на турецком рынке новой модели - седана Taliant. Он придёт на смену Renault Symbol, который в России продают под именем Logan. Какой из вариантов - европейский или турецкий - доберётся до России, остаётся главное интригой.

Taliant примечателен тем, что это не просто бейджинжиниринг, как в случае с Dacia Logan второго поколения и Renault Symbol. Новинка имеет не только отличные бамперы и "гриль", но и кузовные панели: двери, капот, крылья. Что это всё может значить для российского Renault Logan, пока не совсем понятно.

Можно предположить, что в России будут продавать именно Taliant. Не обязательно под таким названием, но и, скорее всего, не с шильдиком Logan. Logan - ненужные для бренда ассоциации с бюджетными машинами: Renault видит себя в сегменте не ниже среднего, а "бюджетниками" в России пусть торгует Lada.

Это обстоятельство и те факты, что в России уже запатентована европейская версия Dacia Sandero третьей генерации и что данная модель уже тестируется на дорогах общего пользования, говорят не в пользу появления Taliant в нашей стране. Однако это не отменяет того факты, что из российской линейки Renault исчезнет модель с названием Logan.

Премьера Renault Taliant состоится в середине 2021 года, которая, возможно, прольёт свет на судьбу нашего Logan.