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12.03.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Renault Taliant идет на смену Logan. Первые фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Renault анонсировала появление на турецком рынке новой модели - седана Taliant. Он придёт на смену Renault Symbol, который в России продают под именем Logan. Какой из вариантов - европейский или турецкий - доберётся до России, остаётся главное интригой.

Фото: Пресс-служба Renault.
Renault представила новый логотип

Taliant примечателен тем, что это не просто бейджинжиниринг, как в случае с Dacia Logan второго поколения и Renault Symbol. Новинка имеет не только отличные бамперы и "гриль", но и кузовные панели: двери, капот, крылья. Что это всё может значить для российского Renault Logan, пока не совсем понятно.

Можно предположить, что в России будут продавать именно Taliant. Не обязательно под таким названием, но и, скорее всего, не с шильдиком Logan. Logan - ненужные для бренда ассоциации с бюджетными машинами: Renault видит себя в сегменте не ниже среднего, а "бюджетниками" в России пусть торгует Lada.

Это обстоятельство и те факты, что в России уже запатентована европейская версия Dacia Sandero третьей генерации и что данная модель уже тестируется на дорогах общего пользования, говорят не в пользу появления Taliant в нашей стране. Однако это не отменяет того факты, что из российской линейки Renault исчезнет модель с названием Logan.

Премьера Renault Taliant состоится в середине 2021 года, которая, возможно, прольёт свет на судьбу нашего Logan.

Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault