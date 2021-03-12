В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

Глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве ФРГ Томаса Мертенс признал эффективность "Спутника V". Он напомнил, что российская вакцина способна предотвращать заражение в более чем 90% случаев.

По его словам, которые приводит Times, в основе российского препарата лежит та же технология, что и у вакцины компании AstraZeneca, однако в нем используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз. "Это очень умное решение, потому что это позволяет предотвратить возможную потерю эффективности из-за иммунного ответа на сами векторы", - сказал Мертенс.

Он назвал "Спутник V" хорошей вакциной и выразил предположение, "в какой-то момент ее разрешат к применению в Евросоюзе". "У российских ученых очень большой опыт в создании вакцин", - отметил немецкий чиновник.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", которая продемонстрировала эффективность в 91,6%. Несмотря на то, что российская вакцина еще не получила разрешение на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам, ее уже закупили Венгрия и Словакия.