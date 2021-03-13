В редакцию "РГ" пришло письмо от Элеоноры Колчиной из Санкт-Петербурга.

"Прочитала в "Российской газете" призыв поделиться фотографиями из семейного архива, связанные с Юрием Гагариным и первыми космонавтами. Мой муж служил старпомом на подводной лодке в Балаклаве под Севастополем, куда в сентябре 1961 года были приглашены космонавты… - пишет Элеонора Андреевна. - Муж, к сожалению, недавно умер. Но в нашем альбоме сохранились несколько фотографий. Может быть, у вас таких нет".

Мы созвонились с Элеонорой Андреевной. Она рассказала об истории этих уникальных снимков.

Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной

…Осенью 1961 года космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и руководитель полетов генерал-полковник авиации Николай Каманин посетили подводный крейсер С-69. Тот самый, где служил старпомом муж нашей читательницы - Юрий Павлович Колчин.

Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной

Звездных гостей одели в морскую рабочую форму, и они со всем экипажем более шести часов находились в режиме погружения на траверзе Балаклавской бухты. Как вспоминали очевидцы, на борту стояла жуткая 50-градусная жара. Говорят, что Каманин даже сделал в вахтенном журнале примерно такую запись: в подобном эксперименте, как на этой подлодке, космонавты еще не участвовали. А Юрий Гагарин сказал со смехом: "Я лучше еще раз в космос слетаю, чем выйду в море на подводной лодке".

Космонавты с командой подводной лодки С-69. Старпом Юрий Колчин - второй слева во втором ряду. Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной

Кстати, биография самого старпома Колчина, сына известного контр-адмирала Павла Ивановича Колчина, замечательная. Родился в 1932-м году Ленинграде, пережил блокаду. Учился в Балтийском высшем военно-морском училище: закончил минно-торпедный факультет. Служил на подводных лодках, был командиром "С-339", преподавал в вузе. Вышел в запас в звании капитана 1 ранга. О нем вспоминал в своей документальной книге "Мы из подводного космоса" офицер-подводник Валерий Касатонов:

"Всезнающий старший помощник командира подводной лодки, веселый и жизнерадостный, капитан 3 ранга Колчин Юрий Павлович построил команду - и футболистов, и болельщиков и с песней повел на стадион… Юрий Павлович, юморист №1 нашей бригады лодок, повел репортаж. Почти профессиональный. Моряки-болельщики заранее улыбаются, сейчас начнутся хохмы. Комментатор набирает обороты: "Итак, мяч попал к рулевому Долгову. Долгов отдал Копейкину. Копейкин перебросил его Рублеву, и команда "Шпиль" бросилась вперед. Удар по воротам! Страшный удар… Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но он застрял у него между ног. Это спартаковская школа!"…

Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

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