Космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС

"Давление на станции 730. Давление на ПРК (переходная камера ) 678", - приводят СМИ слова Рыжикова в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

На этой неделе экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле "Звезда". Накануне в пресс-службе РКК "Энергия" имени С.П. Королева рассказали, что в ближайшие дни космонавты закроют люки, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Всего на станции были обнаружены две трещины. Первую трещину размером около 4 см заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины. Однако обследования уже показали, что две еще предполагаемые трещины - это лишь царапина и скол.

По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту. Экипаж решает проблему с помощью ремонтно-восстановительного комплекта, который прилетел на космическом грузовике "Прогресс МС-16". Кроме того, на станцию доставлен мощный микроскоп.

Как известно, срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о его продлении до 2030 года. По словам заместителя руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко, решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".