Психолог дала семь подсказок мамам сыновей-подростков

В России примерно 10 миллионов семей, где нет отцов. Либо женщины разведены, либо вообще не были замужем, либо в свидетельстве о рождении их ребенка в графе "отец" стоит прочерк. Спросите любого педагога, вам скажут, что чаще всего головной болью в школе становятся дети из неполных семей. Особенно - мальчики, и особенно в тот период, когда мама приводит в дом нового избранника. Доцент кафедры юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Шпагина дала семь ценных советов таким мамам.

1. У вас сын, вы решили выйти замуж или привести в дом своего избранника? Всегда советую смотреть на партнера через призму совместных действий… Мужчина, который настроен на жизнь именно в семье, будет налаживать отношения не только с вами, но и с вашим ребенком. Организовывайте совместный досуг, проводите время в новом "семейном круге". Вы сами все увидите и многое поймете… Если человек не регулирует свое поведение в отношениях с ребенком - срывается, кричит, а тем более бьет - это в скором времени проявляется и в отношениях с вами. Зачем вашей семье такие проблемы?

2. Если у мужчины растут собственные дети, то лучше познакомиться и с ними: ведь это тоже часть его жизни, это нужно признать. Кроме того, эти контакты будут полезны и вашему ребенку для развития социальных навыков, формирования эмоциональных связей и расширения круга "близких" ему людей. Хорошо, если дети подружатся. Добрые отношения между детьми принесут позитив и в отношения с мужем.

3. Когда ребенку проще всего принять чужого взрослого человека? Чем меньше ребенок, тем легче формируется привязанность к новому члену семьи, тем больше плюсов он видит от общения с взрослым. Сложнее всего налаживать отношения в предподростковом (9-11 лет) и младшем подростковом (11-13 лет) возрасте. Ребенок может воспринимать с протестом посягательство на свою свободу и конкурировать за любовь матери или отца. Но старшие подростки уже с большей терпимостью и пониманием относятся к выбору своего родителя, на первый план в этом возрасте для них выходит группа сверстников, друзей.

4. Как ни странно, но девочки хуже адаптируются к появлению нового члена семьи. Мальчики же, если находят в отчиме друга и старшего товарища, часто берут от него и образец поведения. Также важны отношения самой матери с ребенком: если они сформировались как доверительные, шансы на то, что в новой семье ребенку будет комфортно, повышаются: тревога от новых отношений погашается любовью матери.

5. Важно, чтобы ребенок имел возможность общаться с родным отцом (если, конечно, запрет на общение не связан с его асоциальным поведением). Вы наносите вред развитию личности ребенка, запрещая общаться или негативно отзываясь в адрес отца. А еще хуже, когда этот негатив вы переносите на ребенка типа: "Ты такой же... как твой отец"!

Будьте мудрее, найдите позитив в личности своего "бывшего".

6. Не знаете, как сказать ребенку, что в семье может появиться новый человек? Советую честно и прямо рассказать (дети чувствуют фальшь, особенно подростки), что существуют такие отношения и они серьезные. Не ставьте ребенка перед фактом: "Вот этот дядя с чемоданом с сегодняшнего дня будет жить у нас!". Знакомство лучше начинать сначала в совместном досуге, в общении на природе, например. Ребенок должен пройти адаптацию к новым отношениям, преодолеть ревность и страх потерять любовь и внимание матери.

7. Надо ли заставлять ребенка называть отчима папой? Ребенок помнит и понимает, что у него есть родной отец, он тоже любит его. Для личности ребенка важно сохранить положительные чувства к отцу. Даже если отчим будет очень стараться построить доверительные отношения с ребенком, нужно помнить, что это произойдет не сразу и будет этап сопротивления. Особенно у детей в возрасте 9-13 лет. Пусть ребенок называет нового члена семьи так, как он захочет, например, по имени, по имени и отчеству. Уважение - хорошее чувство для начала формирования привязанности.