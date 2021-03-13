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Новый нейтринный телескоп объединит ученых многих стран

13.03.2021 / 18:05
Новый глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD станет локомотивом международного сотрудничества. Об этом говорится в меморандуме, который подписали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников.

Документ посвящен совместному развитию проекта Baikal-GVD. Подписание состоялось прямо на льду Байкала - на месте строительства нейтринного телескопа, запуск которого состоялся накануне.

Фото: iStock
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Меморандум определяет цели на ближайшие 10-20 лет и архитектуру байкальского нейтринного телескопа. Его подписание открывает вход другим странам и коллективам в коллаборацию, которая занимается проектом, пояснил Валерий Фальков.

В коллаборацию "Байкал", которая эксплуатирует нейтринный телескоп, сейчас входят научные организации пяти стран - России, Германии, Чехии, Словакии и Польши. А Объединенный институт ядерных исследований - это международная организация, включающая 18 стран-участниц. И интерес с их стороны, а также со стороны других научных коллективов к проекту велик.

Байкальский нейтринный телескоп предназначен для "ловли" нейтрино - элементарных частиц, которые хоть и считаются самой распространенной частицей во Вселенной, крайне слабо взаимодействую с материей. Телескоп регистрирует слабые вспышки света, которые возникают в результате взаимодействия нейтрино с водой. С его помощью можно изучать, как частицы, приходящие из космоса, так и геонейтрино, рождающиеся в ядре Земли.

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