Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера

На YouTube опубликован дублированный трейлер режиссерской версии фильма "Лига сраведливости".

"Колокол прозвонил. Там во тьме, среди звезд бог умер", - говорит женский закадровый голос в начале ролика, описывая сюжетную завязку про почившего Супермена.

Бэтмен же, обычно склонный к рациональному мышлению - величайший детектив все-таки, - рассказывает про свой плохой сон и поэтому решает, что грядет битва.

В России премьера ленты Зака Снайдера состоится в стриминговом сервисе "КиноПоиск HD" одновременно со всем миром уже 18 марта.