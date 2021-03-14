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Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера

Новости
    14.03.2021, 19:49
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube опубликован дублированный трейлер режиссерской версии фильма "Лига сраведливости".

Фото: youtube.com/ batinthesun
На YouTube вышла короткометражка "Бэтмен: Умирать легко"

"Колокол прозвонил. Там во тьме, среди звезд бог умер", - говорит женский закадровый голос в начале ролика, описывая сюжетную завязку про почившего Супермена.

Бэтмен же, обычно склонный к рациональному мышлению - величайший детектив все-таки, - рассказывает про свой плохой сон и поэтому решает, что грядет битва.

В России премьера ленты Зака Снайдера состоится в стриминговом сервисе "КиноПоиск HD" одновременно со всем миром уже 18 марта.

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