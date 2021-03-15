Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) 18 марта на заседании обсудит инциденты, связанные вакциной от компании AstraZeneca. Об этом говорится в официальном заявлении агентства.

"Несколько органов власти, ответственных за национальные кампании по вакцинации в странах ЕС, временно приостановили применение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca... EMA расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину... Комитет по безопасности EMA (PRAC) рассмотрит информацию (по этому вопросу - прим. "РГ") завтра (во вторник) и назначил внеочередное заседание на четверг, 18 марта, чтобы завершить работу над собранными данными", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили несколько европейских стран, включая Германию, Италию и Францию. Поводом для этого послужили сообщения о побочных эффектах, включая смерть двух привившихся в Дании людей и выявление тромбов у трех вакцинированных препаратом медиков из Норвегии.

О временном отказе от препарата также объявили Дания, Исландия, Нидерланды и Норвегия.