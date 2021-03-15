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15.03.2021 15:40
Рубрика: Спорт

CAS запретил использовать "Катюшу" вместо гимна России

Текст: Максим Домчев
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование песни "Катюша" вместо гимна страны на международных соревнованиях. Также вместо него запрещается использовать любые песни, связанные с РФ. Об этом "РГ" сообщили в суде.
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Генеральный секретарь CAS Матье Риб подтвердил в ответ на запрос "РГ", что перед комиссией действительно была поставлена задача изучить этот вопрос.
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"Государственный гимн России или любой гимн, связанный с этой страной, не должен официально исполняться в любом месте проведения мероприятия или на другой площадке, контролируемой подписавшейся стороной или назначенным ею организатором мероприятия, включая церемонии награждения и церемонии открытия и закрытия", - заявил Риб.

По его словам, "комиссия CAS считает, что "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, ассоциированную со страной или имеющую ссылки на нее, в том числе на "Катюшу".

В декабре 2020 года CAS частично удовлетворил требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и запретил российский спортсменам на протяжении двух лет выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под флагом и гимном РФ. Позже комиссия спортсменов ОКР предложила заменить гимн песней "Катюша" на предстоящей Олимпиаде в Токио, получив поддержку главы Минспорта Олега Матыцина.

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS)

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