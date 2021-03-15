CAS запретил использовать "Катюшу" вместо гимна России

Генеральный секретарь CAS Матье Риб подтвердил в ответ на запрос "РГ", что перед комиссией действительно была поставлена задача изучить этот вопрос.

"Государственный гимн России или любой гимн, связанный с этой страной, не должен официально исполняться в любом месте проведения мероприятия или на другой площадке, контролируемой подписавшейся стороной или назначенным ею организатором мероприятия, включая церемонии награждения и церемонии открытия и закрытия", - заявил Риб.

По его словам, "комиссия CAS считает, что "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, ассоциированную со страной или имеющую ссылки на нее, в том числе на "Катюшу".

В декабре 2020 года CAS частично удовлетворил требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и запретил российский спортсменам на протяжении двух лет выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под флагом и гимном РФ. Позже комиссия спортсменов ОКР предложила заменить гимн песней "Катюша" на предстоящей Олимпиаде в Токио, получив поддержку главы Минспорта Олега Матыцина.