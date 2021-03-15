Глава Ставрополья отправил в отставку правительство региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона.

Как написал глава региона на своей странице в Instagram, такое решение было принято после того, как заместителя председателя правительства Александра Золотарева задержали по подозрению во взяточничестве.

- Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о. Решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами", - заявил губернатор.

Напомним, ранее Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения заместителю председателя правительства Ставропольского края Александру Золотареву. Он был задержан в аэропорту Ставрополя 12 марта. Следствие считает, что чиновник с 2017 года вместе с заместителем министра, а впоследствии министром строительства и архитектуры Ставрополья Алексеем Когарлыцким получил взятки от застройщиков на сумму около 63 миллионов рублей.