С 15 по 21 марта телезрители увидят 19 премьер

1. Премия "Грэмми -2021". На платформе Okko, с 15 марта. В связи с переходом на летнее время в США, 3,5-часовая live-трансляция 63-й церемонии вручения самой престижной музыкальной премии в мире проходит 15 марта в 3 часа утра по московскому времени. Но затем, по окончании прямой трансляции, полная запись церемонии будет также доступна в Okko. Позже на сервисе появится специальная версия церемонии, включающая самые яркие моменты и лучшие выступления. Пользователи Okko проведут главное музыкальное событие года в компании с легендой MTV, виджеем Александром Анатольевичем и моделью, блогером и телеведущей Машей Миногаровой. Лидерами по числу номинаций в этот раз стали стали Beyonce (9 номинаций), Dua Lipa (6), Roddy Ricch (6), Taylor Swift (6), Brittany Howard (5), John Beasley (4), Justin Bieber (4), Phoebe Bridgers (4), DaBaby (4), Billie Eilish (4), David Frost (4) и Megan Thee Stallion (4).

2. Сериал "Аль-капотня". "Пятница", с 15 марта, 22:00. Это - остросоциальный комедийный сериал от создателей телехитов "Мылодрама", "Полицейский с Рублевки" и "Глухарь". Сценарист Илья Куликов, в главных ролях Максим Костромыкин, Маруся Климова, Сергей Шаталов. Главный герой сериала - хороший полицейский Паша (Максим Костромыкин), который изо всех сил старается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы. Но очень сложно помочь тем, кто сбился с пути, когда тебе противостоит местный криминальный авторитет. Сериал снят в эстетика нулевых со знакомой каждому дворовой атмосферой.

3. Сериал "Тревожный звонок". Apple TV+, с 19 марта. Основанный на французском одноименном сериале, "Тревожный звонок" представляет собой иммерсивный телевизионный проект, в котором для рассказа леденящих кровь историй используются только аудио и минимальные абстрактные изображения. Все девять 12-минутных эпизодов представляют собой серию телефонных звонков, в которых используются субтитры, голос и графика, чтобы максимально передать напряженность и драматизм разговоров на экране. Сценарий каждого эпизода переносит зрителей в знакомые ситуации, которые быстро становятся сюрреалистичными. "Тревожный звонок" доказывает, что настоящий ужас скрывается в нашем воображении и в том, как люди интерпретируют то, что они не могут видеть на экране.

4. Документальный фильм "Роман Мадянов. С купеческим размахом". На Первом канале 20 марта в 10:15. Первый канал продолжает серию фильмов об актерах сериала "Угрюм-река". Уже вышли ленты про Александра Балуева и Юлию Пересильд. Третий фильм - про Романа Мадянова. Актер чаще всего играет героев со знаком минус. Его злодеи получаются такими же убедительными, как и другие персонажи актера - деревенские мужики, военные или отцы семейства. А теперь зрители могут увидеть Романа Мадянова в новом амплуа - в сериале "Угрюм-река" актер сыграл купца Куприянова. В фильме принимают участие Роман Мадянов - сын, Наталья Мадянова - жена, а также Юрий Мороз, Александр Балуев, Федор Добронравов и другие.

5. Два масштабных телешоу Первого канала. Одно из них, "Я почти знаменит", подошло к финалу. 21 марта в 15:55 зрители узнают имя победителя, заработавшего главный приз проекта - 3 миллиона рублей. А уже 21 марта в 18:25 начинается новый сезон шоу "Точь - в - точь". Участники нового сезона: Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин, Александр Шоуа. В пятом выпуске они примерят на себя образы таких звезд как Диана Арбенина, Богдан Титомир, Стиви Уандер, Барбра Стрейзанд, Том Джонс, Елена Ваенга, Эдуард Хиль и других. В жюри программы: Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Максим Галкин. Четвертый член жюри каждый раз меняется. В этом выпуске - Михаил Боярский. В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления.

6. Новый сезон программы "Формула еды" - на канале "Россия 1" 20 марта в 9:00. Сделано в рамках нацпроекта "Демография". Доктор Сергей Агапкин продолжит путешествовать по стране в поисках самых качественных и вкусных российских продуктов. К нему присоединится новая соведущая - российская актриса с французскими корнями Сесиль Плеже.

7. Весенняя серия игр "Что? Где? Когда?". Первый канал, прямой эфир, 21 марта в 22:00. В первой игре серии против телезрителей выступит команда, которую возглавит двукратный обладатель Хрустальной совы, магистр игры "Что? Где? Когда?" Елизавета Овдеенко.

8. Американский документальный фильм "Я - Джеки О" (I Am Jackie O). На Первом канале 19 марта в 0:00 и 20 марта в 15:55. Лента о жизни Джеки (Жаклин) Кеннеди-Онассис - первой леди США с 1961 по 1963 год, находившейся рядом с Джоном Фицжеральдом Кеннеди в момент его трагической гибели. Элегантность и красота Жаклин позволили ей стать одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героиней светской хроники.

9. Документальный фильм "Список Брежнева" - на канале "ТВ Центр" 18 марта в 23:05. Рассказывает о том, как Генсеку СССР были не чужды обычные человеческие чувства. Певица Анна Шалфеева когда-то чуть не стала первой леди страны - и с тех пор генсек ее опекал. А однажды - заставил плакать легендарного тренера Анатолия Тарасова. Искренне обижался на нобелевского лауреата Михаила Шолохова и все же пытался сохранить дружбу с ним. Всячески поддерживал Муслима Магомаева. И ценил актера Евгения Матвеева, который хотел наложить на себя руки после того, как был подвергнут всеобщему осмеянию, сыграв молодого Брежнева в кино. Участники фильма: Николай Сванидзе, Тамара Синявская, Александр Михайлов, Владислав Третьяк, Евгений Маргулис, внук Анатолия Тарасова Алексей, внук Михаила Шолохова Александр, племянник Муслима Магомаева Юрий и другие.

10. Сериал "Красная зона" - на НТВ с 15 марта в 16:25. Главный герой - Иван Андреевич Хлебников - в прошлом подполковник медицинской службы ВС РФ, а ныне исполняющий обязанности главврача ведущей больницы города, где он рос, учился в мединституте и проходил практику молодым интерном. Он чувствует свою ответственность за то, что здесь происходит. Но при бывшем главвраче в больнице сложились коррупционные схемы. Хлебников пытается наладить честную практику, но сталкивается с более страшной проблемой - эпидемией. Теперь ему предстоит спасать не только врачей, но и людей, заразившихся опасным вирусом.

11. Выпуск программы "2 ВЕРНИК 2" с участием народной артистки РСФСР Аллы Демидовой. На канале "Россия-Культура" 19 марта в 22:40. С легендарной Аллой Демидовой каждого из братьев Верников связывают общие личные и очень яркие воспоминания и не только о профессиональных встречах. Это и отдых в ялтинском Доме актера, и совместная творческая поездка в Италию, где Алла Сергеевна и Игорь Верник читали стихи Бродского в день открытия памятной доски выдающемуся поэту в Венеции. Все эти прекрасные эпизоды жизни дают возможность вести особенно доверительный разговор в студии. Алла Сергеевна рассказывает о Таганке, о том, как рождаются образы на сцене и в кино, о встречах с уникальными личностями и о том, чем живет сегодня.

12 Второй сезон медицинского реалити "Я стесняюсь своего тела". Канал "Ю", 15 марта в 21:00. В реалити, людям с проблемами предоставляется возможность начать жизнь заново. География проекта простирается по всей России, от крупных городов до совсем небольших и труднодоступных, куда врачам проекта даже пришлось вызывать санавиацию. В новом сезоне не без изменений. К команде ведущих (они же врачи) проекта, андролога Евгения Грекова и хирурга Ксении Бутовой, присоединилась эндокринолог Ольга Деревянко.

13. Программа "Моя история". Михаил Швыдкой. На ОТР 21 марта в 19:45. Михаил Швыдкой работал искусствоведом, возглавлял издательство, вел просветительские программы на ТВ, руководи ВГТРК, управлял российской культурой и кинематографом как министр, налаживал межгосударственные связи. Он - президент "ТЭФИ", развивает собственное детище - Московский театр мюзикла... О своей жизни и работе Швыдкой рассказывает автору и ведущему программы Дмитрию Кириллову. Также не пропустите на этом канале Лору Гуэрра в программе "Календарь". 16 марта, 08:15. Элеонора Яблочкина, она же - вдова сценариста, писателя, поэта Тонино Гуэрры, была помощником Гуэрры, занималась изданием сборников его произведений в Италии. Недалеко от Римини создала музей Тонино Гуэрры.

14. Новое шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". С 21 марта в 17.30. Реалити про новую естественную красоту покажет, какой путь необходимо пройти тем, кто хочет стать топ-моделью. Главный приз - звание "Ты - Топ-модель на ТНТ", 3 миллиона рублей и участие в масштабной рекламной кампании . Ведущие - Настя Решетова, Гоша Карцев, Александр Гудков и один из самых известных в мире дизайнеров Philipp Plein.

15. Сериал-триллер "К-2- телохранитель". На канале "Дорама" с 18 марта. Главный герой - Ким Дже-ха - агент секретной службы, его кодовое имя К2. Он умен, быстр и хладнокровен. Из-за политических интриг и предательства коллег он теряет работу и статус агента. Но тут кандидат в президенты нанимает его телохранителем для своей семьи. Однажды К2 знакомится с внебрачной дочерью кандидата, Го Ан-на. Ее держат практически под домашним арестом, чтобы избежать скандала. К2 решает, что должен помочь девушке.

16. Шоу "Я себя знаю". ТНТ4, 15 марта, в 23:00. автор и ведущий Азамат Мусагалиев заставляет в этом шоу своих друзей рассказывать постыдные истории о себе. Оно сделано в форме викторины. И за каждый неверный ответ гость должен рассказать историю о себе, которая может быть смешной, грустной, обидной или просто ужасной. Рассказывать будут Александр Гудков, Тимати, Нурлан Сабуров, Баста, Алексей Щербаков, Екатерина Варнава, Илья Соболев и другие.

17. "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. Видеосервис Premier и канал "Пятница!" - 22:00 с 21 марта. Шоу - генетический детектив и разговор по душам с Лолитой. Звезды шоу-бизнеса сдают анализ ДНК и встречаются с ведущей, чтобы обсудить результаты теста. Их ждет не просто анализ личности, а ответы на вопросы, которые они боялись услышать, и откровения, про которые они не готовы были говорить. То, что они сами никогда не расскажут, расскажут их гены. Первыми героями выпусков шоу станут Марина Федункив и Алексей Панин.

18. Онлайн-платформа Premier запустила раздел "Спорт". Теперь подписчики веб-версии смогут смотреть трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также других крупных спортивных событий. В разделе доступны самые популярные спортивные телеканалы России: "Матч! Премьер", "Матч! Футбол", "Матч! Боец", "Матч! Игра", "Матч! Арена" и "Конный мир".

19. Не забываем о хорошем кино. На канале "Россия-Культура" 19 марта в 00:00 - новый выпуск программы "Особый взгляд с Сэмом Клебановым", в которой ее автор и ведущий представит драму израильского режиссера Самуэля Маоза "Фокстрот" (2017 год). 20 марта в 19:25 ‒ историко-биографическая драма "Последний император", к 80-летию со дня рождения Бернардо Бертолуччи.