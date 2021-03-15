Журналисты WP объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому

Американские журналисты назвали причину, почему новый президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему коллеге Владимиру Зеленскому. Это - коррупция.

Газета Washington Post напомнила, что Зеленский, когда пришел к власти, пообещал бороться с олигархами, проблемами в судебной системе и с организованной преступностью, но слов своих не сдержал. Политик уволил тех, кто предлагал реформы для улучшения экономической ситуации в стране. В ответ Международный валютный фонд (МВФ) отказался предоставить очередной денежный транш в рамках сделки на пять миллиардов долларов. А это значит, что Украина не сможет выплатить долг в конце 2021 года.

Когда Байден был вице-президентом, он требовал уволить "коррумпированного госпрокурора". Новая американская администрация продолжает эту политику. Кроме того, не так давно Вашингтон ввел санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.