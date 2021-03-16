Чем опасен новый штамм коронавируса, обнаруженный в России

В России выявлены два первых случая южноафриканского штамма коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Помимо этого за последнее время удалось выявить 28 случаев завоза британского штамма. В 16 случаях обнаружены другие мутации SARS-CoV-2.

Новый вариант вируса, впервые обнаруженный в ЮАР в декабре прошлого года, отличается высокой заразностью, так как ему проще связываться с рецепторами в организме человека. Он стал доминирующим во второй волне коронавируса в ЮАР и протекает преимущественно в тяжелой форме у молодых и ранее здоровых людей. По данным ВОЗ, в общей сложности в 111 странах мира были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения британского варианта и в 58 странах - южноафриканского варианта коронавируса.

Считается, что южноафриканский штамм еще более коварен, чем изначальные китайский и итальянский штаммы. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, он способен ускользать от антител, которые выработались ранее при встрече с коронавирусом. "Иными словами, существует потенциальная возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией. Но пока это только научная гипотеза", - отмечает ученый. Нет ни одной научной публикации на этот счет.

"Основное отличие новых штаммов от основного итальянского классического, который был в России весной 2020 года, заключается в том, что произошла мутация в шипе вируса. Именно этим шипом вирус и проникает в клетку человека. Это привело к тому, что действительно возросла цепкость вируса, - пояснил "Российской газете" врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. - И уменьшилась доза вирусных частиц, которых достаточно для заражения человека COVID-19. Если считалось, что порядка 10 млн вирусных частиц должно было попасть в организм, чтобы наступило заражение коронавирусом, то сейчас доза уменьшилась. Да, вирус получил преимущество в том, что он стал легче передаваться от человека к человеку. И в Европе это уже спровоцировало третью волну заболеваемости ковидом".

Сегодня самый актуальный вопрос - как будут защищать от новых мутаций уже созданные и зарегистрированные вакцины

По словам врача, самый актуальный вопрос - как будут защищать от новых мутаций уже созданные и зарегистрированные вакцины. "Спутник V" от британского штамма, судя по сообщению Роспотребнадзора и разработчика, защищает хорошо. Теперь главное понять, как вакцины работают против штамма из ЮАР. Думаю, в течение недели, максимум десяти дней, уже будет ясно, защищают они от него или нет", - уточнил Болибок. Он уверен, что наши вакцины и в случае с южноафриканской мутацией докажут свою нейтрализующую активность. "Потому что наши вакцины заряжены не только против спайк-протеина, но и против других белков коронавируса. "КовиВак" центра Чумакова вообще против всех белков вируса работает", - уточнил врач. По его словам, наши вакцины способны вырабатывать достаточное количество антител, способных нейтрализовать коронавирус. "Если антител много, то они все равно облепят коронавирус. И иммунная система сможет с ним справиться", - добавил Болибок.