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16.03.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

СК РФ по Ярославской области организовал доследственную проверку по факту получения смертельной травмы 19-летним игроком команды МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимуром Файзутдиновым.

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- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяется качество и своевременность оказания медицинской помощи, - пояснили в ведомстве.

Капитан ХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов получил смертельную травму 12 марта во время матча с ярославским "Локо". Шайба попала молодому человеку в область головы. Он был доставлен в больницу скорой медпомощи имени Соловьева в крайне тяжелом состоянии. Ярославские медики, постоянно находившиеся на связи со специалистами исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко, несколько дней боролись за жизнь хоккеиста, но спасти его не удалось. 16 марта Тимур Файзутдинов скончался.

Матч четвертьфинала ВХЛ "Динамо Санкт-Петербург" -"Нефтяник", 16 марта пройдет в память о Тимуре и начнется с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о капитане МХК "Динамо Санкт-Петербург".

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