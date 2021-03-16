Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове

Матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги будут посвящены памяти капитана молодежной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова, который скончался сегодня в больнице города Ярославля.

Напомним, хоккеист получил травму 12 марта во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ. В лицо хоккеиста попала шайба. Несколько дней 19-летний спортсмен был в реанимации, но врачи оказались бессильны.

Смерть спортсмена стала шоком для хоккейного сообщества России. Соболезнования близким юноши выразили хоккейные клубы СКА, "Динамо", "Северсталь", магнитогорский "Металлург".

Соболезнования продолжают поступать. Болельщики разных команд в социальных сетях выражают поддержку родным и близким Тимура Файзутдинова.