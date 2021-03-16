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Встреча с Гагариным на набережной в Крыму

Фото: Фото из личного альбома семьи Москаленко из Ленинградской области.
Фото: Фото из личного альбома семьи Москаленко из Ленинградской области.
Необычную фотографию Юрия Гагарина прислал в "Российскую газету" инженер-судостроитель Антон Москаленко из Ленинградской области.

"Фотографию попросила отправить моя мама. Она всю жизнь проработала педагогом, сначала в детском саду, потом в школе-интернате. Сейчас ей 85, но чувствует себя бодро, активно занимается дачей", - написал читатель.

Фото: AFP/BUCKINGHAM PALACE
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История снимка такая. Он был сделан в 60-х годах в Крыму, где тогда отдыхали родственники Антона. Место и дату мама точно уже не помнит, все-таки прошло много лет. Они гуляли по набережной, когда к причалу неожиданно подошел катер с Гагариным…

Естественно, первого космонавта, с его обаятельнейшей улыбкой узнали сразу. Все, у кого были фотоаппараты, стали фотографировать. Юрий Алексеевич не возражал. Снимок совсем небольшой - 9х12. Но он, как дорогая реликвия, бережно хранится в семейном альбоме инженера-судостроителя. Кто рядом с Гагариным в катере, автору письма, конечно, неизвестно. Возможно, кто-то нам подскажет?

Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

Почта рубрики "Просто космос": kosmos@rg.ru

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Фото: Из личного архива Владимира Щербинского
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