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17.03.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

BMW i4 получил огромные "ноздри" с заглушками

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

BMW опубликовала фотографии серийной версии электрического лифтбека i4, концепт которого дебютировал прошлой весной. Новинка выйдет на рынок до конца года.

Фото: Пресс-служба BMW.
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В компании сообщили, что электрическое Gran Coupe будет выпущено в нескольких версиях, в числе которых присутствует M Performance.

Судя по всему, озвученные характеристики относятся именно к "заряженному" варианту: мощность силовой установки 530 л.с., разгон до 100 км/ч за 4 секунды и запас хода примерно 590 км.

Сегодня BMW также представила серийную версию кроссовера iX, который будет продаваться в том числе и на российском рынке.

Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW