BMW i4 получил огромные "ноздри" с заглушками

BMW опубликовала фотографии серийной версии электрического лифтбека i4, концепт которого дебютировал прошлой весной. Новинка выйдет на рынок до конца года.

В компании сообщили, что электрическое Gran Coupe будет выпущено в нескольких версиях, в числе которых присутствует M Performance.

Судя по всему, озвученные характеристики относятся именно к "заряженному" варианту: мощность силовой установки 530 л.с., разгон до 100 км/ч за 4 секунды и запас хода примерно 590 км.

Сегодня BMW также представила серийную версию кроссовера iX, который будет продаваться в том числе и на российском рынке.