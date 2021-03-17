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Рубрика: Происшествия

Экс-мэр Челябинска полностью погасил 37-миллионный штраф за взятку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Отбывающий наказание за 2,5-миллионную взятку экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев "заплатил по счетам": в последний день срока, отпущенного для добровольного исполнения судебного решения, он полностью погасил назначенный судом штраф, сообщили в УФССП региона.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

- Срок добровольного погашения штрафа - 60 дней с момента вступления приговора в законную силу, - пояснила представитель службы судебных приставов Ольга Шебанова. - Часть денег поступила на депозитный счет сразу после возбуждения исполнительного производства в феврале 2021 года. Остаток в размере 13 267 500 рублей был перечислен сегодня.

В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра

В случае, если штраф, назначенный судом в качестве дополнительного наказания, не уплачен осужденным в установленный срок, судебные приставы обращают взыскание на его имущество. Кроме того, добровольное погашение пойдет в зачет при решении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Так или иначе, а бывший градоначальник внес всю сумму штрафа - 37,5 миллиона рублей. Как только деньги поступят в бюджет, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением, отметили в УФССП.

Как уже сообщала "РГ", в октябре прошлого года Центральный суд Челябинска признал экс-чиновника виновным в получении 2,5-миллионной взятки, которую он в компании с начальником управления капстроительства потребовал от застройщика в обмен на контракты по возведению школы и детского сада в новом микрорайоне города. Сам Тефтелев своей вины не отрицал и после громкого ареста начал активно сотрудничать со следствием. С учетом раскаяния, возраста и состояния здоровья суд скостил ему больше половины срока и штрафа, предложенного гособвинением, назначив наказание в виде трех лет колонии строгого режима с выплатой в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе еще на три года.

Впрочем, прокуратура считает это наказание слишком мягким и уже пыталась обжаловать его в апелляционной инстанции. А после неудачи обратилась в Седьмой кассационный суд. Она просит увеличить срок наказания до 6,5 лет лишения свободы со штрафом 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности в госорганах еще на 10 лет.

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