Счетная палата уточнила позицию по рискам повторения топливного кризиса

Счетная палата считает риски нового быстрого повышения цен на бензин минимальными. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Счетная палата в своей деятельности изучает и мониторит риски по всем направлениям государственной политики, - отметили в пресс-службе. - В том числе - в направлении сдерживания роста цен на топливо. В настоящее время, по итогам нашего анализа действий Правительства в 2018-2020 гг. в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны".

В приложении к отчету за 2020 год Счетная палата отметила риски повторения роста розничных цен на топливо, сравнимого по масштабу с 2018 годом. Тогда это потребовало экстренных мер от правительства.

В то же время в Минэнерго не видят предпосылок для повторения топливного кризиса.