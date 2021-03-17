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17.03.2021 14:10
Рубрика: Бензин

Счетная палата уточнила позицию по рискам повторения топливного кризиса

Текст: Игорь Зубков
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Счетная палата считает риски нового быстрого повышения цен на бензин минимальными. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года

"Счетная палата в своей деятельности изучает и мониторит риски по всем направлениям государственной политики, - отметили в пресс-службе. - В том числе - в направлении сдерживания роста цен на топливо. В настоящее время, по итогам нашего анализа действий Правительства в 2018-2020 гг. в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны".

В приложении к отчету за 2020 год Счетная палата отметила риски повторения роста розничных цен на топливо, сравнимого по масштабу с 2018 годом. Тогда это потребовало экстренных мер от правительства.

В то же время в Минэнерго не видят предпосылок для повторения топливного кризиса.