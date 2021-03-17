"Свинку Пеппу" продлили до 2027 года

Популярнейший анимационный сериал "Свинка Пеппа" (Peppa Pig), периодически сопровождаемый разного рода казусами и причудами, останется со зрителем минимум до 2027 года.

Об этом сообщил Deadline, уточняя, что шоу прирастет по меньшей мере еще 104 эпизодами, 22 из которых выйдут в эфир уже в этом году.

Соответственно, общее количество серий в "Свинке" к ее 23-летию составит 485. Не "Симпсоны", конечно, но тоже внушает.

При этом отмечено, что стиль мультфильма останется неизменным.

"Пеппа", выходящая с 2004 года, - британский сериал, моментально давший обильную почву для массы важных мемов. Главные его герои - сама Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин.

"Свинка Пеппа" имеет эфир более чем в 180 странах и переведена на сорок языков, включая русский.

Ранее сообщалось, что прославленная свинка обрела новый голос.