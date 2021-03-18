Chery Tiggo 8 Pro: продажи стартовали, цена - меньше 2 млн рублей

В Москве состоялась презентация нового Chery Tiggo 8 Pro, на которой компания огласила цены и комплектации флагманского кроссовера.

Линейка силовых агрегатов представлена турбированным 1.6 TGDI мощностью 186 л.с. и роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, двухлитровый мотор Ateco мощностью 170 л.с. и вариатором. Оба работают на бензине АИ-92.

В России Chery Tiggo 8 Pro будет представлен в единственной комплектации Prestige, к которой можно приобрести два пакета опций: Speedline и Dreamline. В базовое оснащение модели входят: светодиодные фары с динамическим указателем поворота, цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, мультимедиа с экраном 10.25 дюйма, сенсорный дисплей управления климатической системой, дистанционный запуск двигателя, полный зимний пакет, бесконтактное открытие крышки багажника, камера кругового обзора, парктроники, кожаный салон, двухзонный климат-контроль.

Tiggo 8 Pro Prestige доступен только с двухлитровым мотором и CVT по цене 1 999 990 рублей.

Фото: Пресс-служба Chery.

Турбированный 1.6 TGDI предлагается для автомобилей с пакетами опций. Пакет Speedline стоит дополнительных 200 000 рублей, в него входят: противотуманные фары, атмосферная регулируемая подсветка салона, беспроводная зарядка для смартфона, приборная панель и мультимедиа с увеличенной до 12.3 дюйма диагональю.

Пакет Dreamline (350 000 рублей) включает в себя отделку салона тёмно-коричневой кожей, панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сидения и зеркал, передние датчики парковки, систему кругового обзора с камерами HD-разрешения, систему мониторинга слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей с диагональю экрана 8 дюймов для управления климатом в салоне автомобиля, аудиосистему с восемью динамиками, систему "старт-стоп".

Ранее Chery назвала конкурентов Tiggo 8 Pro, рассказав, чем китайский кроссовер выгодно отличается от европейских и корейских автомобилей.

Фото: Пресс-служба Chery.

Фото: Пресс-служба Chery.