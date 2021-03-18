Мультсериал "Царь горы" получит продолжение

Замечательный мультсериал "Царь горы" всё-таки может вернуться в эфир.

Сообщения о том, что Fox готовится возродить анимационный хит Грега Дэниелса ("Симпсоны") и Майка Джаджа ("Бивис и Батт-Хед"), появлялись ещё в 2017-м, но сейчас, кажется, проект куда ближе к реализации.

Оба создателя культового шоу сейчас находятся "в активных переговорах" с Fox по этому поводу. Об этом на Reddit рассказал сценарист Брент Форрестер, работавший, среди прочего, и над "Царём горы", и над "Симпсонами".

"Уверен, что Грег Дэниелс и Майк Джадж меня убьют за то, что я об этом рассказываю, но... ДА, ЧЁРТ ПОБЕРИ!" - написал Брент.

По словам Форрестера, президентство Трампа сделало "Царя горы" вновь актуальным. Напомним, в центре сюжета оригинального сериала - консервативная республиканская техасская глубинка.

Кроме того, он сообщил, что персонажи станут старше на 15 лет - как вам такое, "Симпсоны"?

"Царь горы" выходил на Fox с 1997-го по 2010-й. Его закрыли, чтобы освободить эфир для спин-оффа "Гриффинов" - "Шоу Кливленда", отменённого после четвертого сезона.

Ранее стало известно, что Джадж выпустит новую полнометражку про Бивиса и Батт-Хеда.

Также недавно сообщили, что "Симпсонов" продлили ещё на два сезона.