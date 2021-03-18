Установлено происхождение "инопланетного корабля" Оумуамуа

Астрофизики из Университета штата Аризона (ASU, США) представили новое исследование, посвященное изучению первого в истории наблюдений межзвездного объекта Оумуамуа. То, что некоторые астрономы ранее сочли "инопланетным космическим кораблем", теперь идентифицировано как фрагмент планеты, похожей на Плутон.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, а коротко о нем сообщается на сайте ASU. Речь идет об изучении объекта, который был обнаружен в 2017 году с помощью астрономической обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.

Он имел сигарообразную форму и получил название "Оумуамуа", что на гавайском означает "разведчик" или "посланник". Дело в том, что данный объект оказался первым в истории наблюдений космическим телом, прибывшим в Солнечную систему из-за ее пределов. Он был немного похож на комету, но его исследование выявило такие особенности, которые так и не позволили науке достоверно его классифицировать.

До сих пор ученые всего мира спорят о том, что же это было - удивительный объект уже покинул пределы Солнечной системы. Многие ученые даже назвали его космическим кораблем. Например, известный астроном Ави Лоеб, профессор Гарвардского университета, недавно выпустил книгу "Инопланетяне: первые признаки разумной жизни за пределами Земли". В ней Оумуамуа представлен именно как инопланетная технология.

В новом исследовании астрофизики Стивен Деш и Алан Джексон дают принципиально иное объяснение природе загадочного объекта. Они проанализировали данные, полученные в ходе наблюдений за ним и определили несколько новых характеристик. Интересно, что эти характеристики значительно отличаются от тех, которые можно было бы ожидать от кометы.

Ученые обратили внимание на скорость этого тела - объект вошел в Солнечную систему медленнее, чем предсказывают модели. Это указывает на то, что он путешествовал в межзвездном пространстве не более миллиарда лет. Его форма является куда более плоской, чем у любого другого известного объекта Солнечной системы.

Кроме того, на Оумуамуа сильное влияние оказывало Солнце. Объект начал ускоряться, причем это "отталкивание" оказалось более мощным, чем можно было бы объяснить. При этом у объекта не было "хвоста", типичного для комет.

Учитывая все это, Деш и Джексон выдвинули гипотезу, которая гласит, что загадочный объект может состоять из разнородного льда. Они рассчитали, как быстро такие льды должны сублимироваться (переход из твердого состояния в газ) во время прохождения Оумуамуа мимо Солнца. Также были рассчитаны сила отталкивания, масса и форма объекта, отражательная способность льда (альбедо).

Затем полученные данные астрофизики сопоставили с характеристиками различных льдов и пришли к выводу, что наиболее точно им соответствует только один лед - твердый азот. Подобный материал знаком ученым, так как его наблюдали на поверхности Плутона. Поэтому авторы работы считают, что Оумуамуа может состоять из точно такого же материала.

Исследователи также вычислили скорость, с которой куски твердого азотного льда могли бы отрываться от поверхности Плутона и подобных ему тел на стадии формирования нашей Солнечной системы. Это привело их к выводу о том, что Оумуамуа мог быть частью планеты, похожей на Плутон, но расположенной в другой звездной системе. Кстати, авторы работы считают, что этот объект изначально имел другую форму, напоминающую печенье, но затем истончился.

"Вероятно, он был выбит с поверхности такой планеты в результате мощного удара около полумиллиарда лет назад и выброшен затем из своей родительской системы, - объясняет Алан Джексон. - То, что он состоит из замороженного азота, также объясняет необычную форму Оумуамуа. По мере испарения внешних слоев азотного льда форма этого тела становилась все более плоской, точно так же, как это происходит с куском мыла, когда в процессе пользования им исчезают внешние слои".

"Все заинтересованы в поиске инопланетян, и было неизбежно то, что этот первый объект из-за пределов Солнечной системы заставил людей сразу подумать об инопланетянах, - говорит Стивен Деш. - Но в науке важно не делать поспешных выводов. Потребовалось два или три года для того, чтобы получить естественное объяснение: это кусок азотного льда. Оно соответствует всему, что мы знаем об Оумуамуа".

Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, вероятно, поможет только тщательное изучение других подобных объектов, если они, конечно, прилетят в нашу Солнечную систему.