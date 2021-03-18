В Краснодаре в предстоящую субботу, 20 марта, завершится организованное мэрией онлайн-голосование по представленному на обсуждение общественности проекту реконструкции кинотеатра "Аврора".

У жителей кубанской столицы к этому объекту особое отношение. Кинотеатр является памятником архитектуры и композиционным завершением центрального проспекта города - улицы Красной. И уже давно стал, пожалуй, главным узнаваемым символом Краснодара. Однако вот уже пять лет он закрыт на реконструкцию, успев за это время, как мы уже рассказывали, оказаться героем целой серии скандалов ("Операция "Аврора" - "РГ" от 07.09.2017). А само здание разрушалось буквально на глазах, пугая своим жутким видом прохожих.

Вообще, у здания кинотеатра несчастливая судьба (если вспомнить известный советский классический фильм о подготовке к Октябрьской революции под названием "Залп Авроры", то можно сказать, что в Краснодаре получился "Залп... по "Авроре"). В конце 1990-х годов местные власти даже хотели заложить кинотеатр в кредит за два миллиона долларов: денег на ремонт в дырявой на тот момент городской казне попросту не оказалось. Затем в 2007 году мэрия даже предлагала неким арабским инвесторам выкупить землю, на которой находится здание, под 40-этажный ультрасовременный отель "Даймонд-Плаза". Проект этого "чуда света" даже был представлен на одном из сочинских экономических форумов, и его презентация там широко освещалась местными СМИ. Правда, вскоре богатые инвесторы-шейхи бесследно исчезли. А сама идея благополучно канула в Лету.

В сентябре 2014 года возле кинотеатра даже открыли симпатичный комплекс фонтанов. На их строительство и благоустройство последней очереди бульвара на улице Красной в рамках краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" было выделено 500 миллионов рублей. Увы, этих средств не хватило, поэтому позднее на фонтаны выделили еще 41 миллион рублей.

Затем настала, наконец, очередь реставрации самого изрядно обветшавшего кинотеатра "Аврора". Его новый дизайн разработан в 2014 году, а ремонт должен был завершиться через год. Объект закрыли для посещения: в администрации уверяли, что работы пройдут оперативно и долго пустовать он не будет.

Кинотеатр уже пять лет закрыт на реконструкцию, успев за это время стать героем целой серии скандалов

Однако подрядчик (как потом выяснилось, это была совершенно неизвестная небольшая фирма, принадлежавшая предпринимателям одной из соседних республик), с которым заключили муниципальный контракт, выполнил строительно-монтажные работы - остекление фасада, кровельные работы и прочее - лишь на 60 процентов.

А в 2016 году в ходе проверки городским управлением финансового контроля были выявлены разночтения между проектом и перечнем выполненных строительно-монтажных работ. Поскольку подрядчики брак не устранили, в Арбитражный суд Краснодарского края было направлено исковое заявление о расторжении муниципального контракта со строителями. Но подрядчик обжаловал решение суда в высшей инстанции. Судебная тяжба длилась почти два года, после чего кинотеатр и землю под ним все-таки снова вернули в собственность Краснодара.

Конечно, хорошо, что "Аврору" удалось с помощью Фемиды отстоять в жарких сражениях, но до сих пор так и осталось загадкой, по чьей же вине столица Кубани едва не лишилась своего символа.

Надо сказать, что к моменту судебной виктории здание уже грозило обрушиться, а бюджетных средств на еще одну реконструкцию попросту не было.

И тогда краевые власти обратились за содействием в реконструкции "Авроры" к предпринимателю и меценату Сергею Галицкому (кстати, почетному гражданину краевого центра), который на свои средства построил один из лучших, по общему мнению, в Европе стадион "Краснодар". А рядом со стадионом на площади в несколько гектаров недавно появился изумительный парк с уникальным ландшафтным дизайном. От прогулки по аллеям, где деревья будто парят в воздухе, а дети веселятся у фонтанов, между прудов, где плавают разноцветные рыбки, дух захватывает. Парк сегодня уже превратился в еще один символ города, чуть ли не потеснив саму "Аврору".

Берясь за приведение кинотеатра в надлежащее состояние, он предупредил: на одно только проектирование нужен год. Окончание работ было намечено ориентировочно на 2019-й, но сильно затянулось из-за оформления земли и бумажной волокиты. И вот теперь, наконец, состоялась презентация. Пока что - только в объемно-планировочном решении, без дизайна.

- Наша задача - вернуть место, которое так любили жители города, - сказал Сергей Галицкий на встрече с губернатором во время представления проекта. - Для нас это большая честь и ответственность. И мы хотим, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который мы подготовили. Реконструкция займет время. Внешний вид останется без изменений. Но мы углубимся на 21 метр под землю. В подземно-цокольной части расположатся выставочный комплекс, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг.

Здание последние годы разрушалось на глазах, пугая своим жутким видом прохожих. Фото: Владимир Аносов/"РГ"

Представленный проект и в самом деле поражает. Подстриженные в виде кубов кроны деревьев являются одновременно лужайками для верхних ярусов и крышей для нижних, их стволы - естественные колонны. Из-за богатства зеленых насаждений создается ощущение, что ты находишься в джунглях. А находящиеся на подземных уровнях люди через прозрачные потолки могут увидеть небо. При этом наземная часть "Авроры" останется практически без изменений, что позволит сохранить архитектурный ансамбль исторического памятника. Причем кинотеатр будет работать, в нем будет современный зал на 1200 мест.

- Пока это только проект, однако он производит впечатление, - признался в разговоре с корреспондентом "РГ" занимавший пост главного архитектора Краснодарского края в 2002-2020 годах Юрий Рысин. - Проделана мощная работа. Наземная часть - скромная, без изменений, с сохранением исторической идентичности здания. А подземная часть - уникальная. Поскольку это закрытые территории, там внутри можно создать свой комфортный для людей микроклимат, что очень вдохновляет, учитывая наше знойное лето. Это новый взгляд на архитектуру города. Уровень качества очень высокий.

- Реконструкция "Авроры" - сложный проект, и хочу поблагодарить вас за то, что взялись за него, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Галицким. - Это символ Краснодара и края, важно, чтобы кинотеатр сохранил свой исторический облик, а любые конструктивные изменения обсуждались с жителями. "Аврора" принадлежит прежде всего им. Если горожане примут предложенную концепцию, объект будет украшением краевой столицы, досуговым центром, которого в Краснодаре еще не было.

Работа над реконструкцией "Авроры" пройдет на основе государственно-частного партнерства. Меценату она обойдется в сумму около трех миллиардов рублей. Однако заключенное с компанией Сергея Галицкого концессионное соглашение (кстати, оно стало самым крупным концессионным соглашением в отношении объектов культурного наследия в России) предполагает, что после модернизации кинотеатра предприниматель может длительное время использовать объект в коммерческих целях для покрытия части своих издержек.

Сейчас специализированная организация разрабатывает необходимую проектную документацию на реставрацию кинотеатра и прилежащей к нему территории, после чего бумагам предстоит пройти госэкспертизу.

...В общем, над "Авророй", похоже, встает утренняя заря.

Кино на все времена

Кинотеатр "Аврора" - одно из самых удивительных зданий Краснодара. Даже история места, где оно расположилось, насчитывает три тысячи лет. Перед началом строительства археологи обследовали курган, где собирались возвести кинотеатр, и обнаружили скифское катакомбное захоронение эпохи бронзового века. Сам кинотеатр был построен в 1967 году. Автор проекта - сочинский институт "Гипрокоммунстрой", главный архитектор - Евгений Сердюков. При возведении здания были использованы новые для того времени технологии. Первым фильмом, который показали зрителям в новом кинотеатре, была лента "Залп Авроры". В 1981 году решением крайисполкома кинотеатр был признан памятником архитектуры.