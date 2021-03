У сиквела "Кота в сапогах" появилась дата премьеры

Universal Pictures обозначила дату премьеры долгожданного мультфильма DreamWorks Animation "Кот в сапогах: Последнее желание" (Puss in Boots: The Last Wish), являющегося прямым продолжением уверенного хита студии 2011 года.

Согласно The Wrap, картина выйдет в США 23 сентября 2022 года.

Напомним: "Кот в сапогах" - это спин-офф "Шрека". И в оригинальной озвучке бравое животное говорит голосом Антонио Бандераса. Который в продолжении вернется.

По данным издания, постановкой занят создатель мультфильмов "Семейка Крудс: Новоселье" и "Праздник троллей" Джоэл Кроуфорд. Продюсер - работавший с ним на "Крудсах" и франшизе "Мадагаскар" Марк Свифт.

Сюжет от общественности не скрыт: Кот обнаруживает, что истратил восемь из своих девяти жизней и немедленно выдвигается в эпичную экспедицию с целью отыскать Последнее желание и с его помощью магическим методом вернуть израсходованные жизни.

Первая часть, снятая за 130 миллионов долларов, в мировом прокате собрала почти 555 000 000 и получила номинацию на "Оскар" в категории "Лучший мультфильм".