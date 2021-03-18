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Вышел трейлер романтического хоррора "Любовь и монстры"

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    18.03.2021, 12:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Романтический постапокалиптический комедийный хоррор "Любовь и монстры" обзавелся русским трейлером и датой премьеры. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix Russia.

Фото: kinopoisk.ru
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Действие ленты развернуто через семь лет после апокалипсиса, "когда планету захватили монстры, а человечество переселилось в подземные колонии".

Протагонист Джоэл связывается по радио с Эйми, c которой когда-то встречался в школе - теперь она живет на побережье, за 80 километров от него.

"Старые чувства возвращаются, и Джоэл понимает, что под землей его ничего не держит. Вопреки всем опасностям он отправляется навстречу истинной любви", - гласит синопсис.

Фото: kinopoisk.ru
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А о том, какого рода опасности и тернии поджидают отважную экспедицию, можно осведомиться как раз из трейлера - она весьма нарядны.

Режиссер - Майкл Мэтьюз (южноафриканский вестерн "Пять пальцев для Марселя"), сценаристы - Брайан Даффилд ("Няня", "Джейн берет ружье", второй "Дивергент") и Мэттью Робинсон (заявленный сиквел "Грани будущего", "Монстр-траки").

В ролях: Дилан О'Брайен ("Глубоководный горизонт", Томас из "Бегущего в лабиринте"), Джессика Хенвик (Нимерия Сэнд из "Игры престолов", "Звездные войны: Пробуждение силы", Коллинн Винг из "Люка Кейджа", "Железного Кулака" и "Защитников"), Эллен Холлман ("Мыслить как преступник"), Ларри Седар ("Константин: Повелитель тьмы", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе").

Российский релиз - 14 апреля.

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