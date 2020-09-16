Вышел трейлер комедийного хоррора "Любовь и монстры"

На YouTube-канале Paramount обнародован первый задорный трейлер подросткового комедийного приключенческого хоррора "Любовь и монстры" (Love and Monsters). Про который комментаторы тут же заметили, что это примерно "Zомбилэнд", только вместо самоходных трупов - гигантские чудовища, а вместо Вуди Харрельсона - Майкл Рукер.

Режиссер - Майкл Мэтьюз (вестерн из ЮАР "Пять пальцев для Марселя"), сценаристы - Брайан Даффилд ("Няня", "Джейн берет ружье", второй "Дивергент") и Мэттью Робинсон (заявленный сиквел "Грани будущего", "Монстр-траки").

В ролях - Дилан О'Брайен ("Глубоководный горизонт", Томас из "Бегущего в лабиринте", "Оборотень"), Джессика Хенвик (Нимерия Сэнд из "Игры престолов", "Звездные войны: Пробуждение силы", Коллинн Винг из "Люка Кейджа", "Железного Кулака", "Защитников"), Эллен Холлман ("Мыслить как преступник"), Ларри Седар ("Константин: Повелитель тьмы", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе").

Действие ленты разворачивается через семь лет после т.н. Монстрпокалипсиса - порабощения Земли вредоносными чудовищами немалых размеров, загнавшими остатки человечества под землю.

Протагонист Джоэл узнает, что его давняя подруга и любовь Эмми находится в другой колонии - в восьмидесяти милях от него. И, наплевав на богатые на щупальца тернии, выдвигается к ней сквозь беды и невзгоды.

Рейтинг картины PG-13, так что особой кровавости не ждите.

Релиз - 10 октября.