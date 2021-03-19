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19.03.2021 03:30
Рубрика: В мире

Бывший временный президент Боливии объявила голодовку в тюрьме

Фото: AFP/Bolivian Presidency Фото: AFP/Bolivian Presidency
Фото: AFP/Bolivian Presidency

Бывший временный президент Боливии Жанин Аньес, задержанная по делу о госперевороте, объявила голодную забастовку после того, как ей отказали в госпитализации. Об этом сообщила в четверг президент общественной организации "Постоянная ассамблея по правам человека" Ампаро Карвахаль.

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"Она перестала питаться и соблюдает голодную забастовку", - цитирует ТАСС Карвахаль. Днем ранее Аньес пожаловалась на плохое самочувствие и высокое давление. В тюрьму была вызвана машина скорой помощи, однако разрешение на госпитализацию временного президента дано не было. Сейчас адвокаты Аньес добиваются ее освобождения для прохождения медосмотра.

Аньес была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. По решению суда, она была арестована на четыре месяца, чтобы исключить риск побега из страны. Министр юстиции Боливии Иван Лима потребовал приговорить Аньес к 30 годам лишения свободы.

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии прошли президентские выборы. Действующий на тот момент президент Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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