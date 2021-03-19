Лукашенко рассказал о выборе вкусных подарков для Путина

Одним из крупных белорусских достижений последних лет Александр Лукашенко считает сохранение и развитие предприятий молокоперерабатывающей промышленности. Об этом глава государства заявил, выступая 19 марта на встрече с работниками предприятия "Молочный мир".

На гродненской земле, пояснил он, сошлись как его личные, так и государственные интересы. Вот почему "хотелось посмотреть на ведущее предприятие в области и одно из лучших в стране", - пояснил мотивы своего визита президент. Он уточнил, что 15 лет назад именно в регионе решалась судьба модернизации молочных молокозаводов.

А сегодня, подчеркнул глава государства, это они стали одним "из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой". При этом Лукашенко не скрывал, что для него посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление. "Чувствую, что ты как-то приложился к этому делу", - откровенно признался он.

Кстати, на "Молочном мире", который считается одним из лидеров молочной промышленности в стране, президент посетил несколько производственных участков, где ознакомился с современными технологиями переработки молока и производством сыра, а также выставку местной продукции. Белорусскому руководителю доложили, что на предприятии, где трудятся более 1,9 тысяч человек, в год перерабатывают более 0,5 млн тонн молока, а сырьевая зона предприятия состоит из 53 хозяйств в восьми районах области. Что касается выручки от продажи продукции, то на "Молочном мире" в прошлом году она составила 631 млн белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом почти на 90 процентов. Когда-то ее экспортировали только на $15 млн, потом на $30 млн, а сегодня, доложили президенту, достигли показателя в $143 млн.

Словом, изделия "Молочного мира" сегодня в рекламе уже не нуждаются. Они пользуются спросом в России и КНР, на Украине и в Азербайджане, Молдове, Сербии и Казахстане, ОАЭ и Грузии, Узбекистане и Вьетнаме, Иордании, Армении, в Сингапуре и ряде других стран.

А в планах у предприятия, судя по докладу руководителей, завершить модернизацию творожного цеха с объемом переработки 144 тонн молока в сутки. Запланированы и модернизация основного административного здания и строительство логистического комплекса на территории 5 га.

Разговор с коллективом, констатируют обозреватели, получился многовекторный и откровенный. Лукашенко, в частности, рассказал и о том, как формировалась подарочная корзина с продуктовым набором для российского лидера Владимира Путина, презентованная в Сочи.

Президент пояснил, что в наборы, которые вручаются зарубежным лидерам, всегда отбираются продовольственные новинки. И его российский коллега никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов, с доброй улыбкой подчеркнул Лукашенко. По его словам, отношение Владимира Путина и в целом россиян к белорусской продукции самое хорошее.

Затронул президент и вопрос о важности народного единства, особенно в условиях непростого периода, который переживает весь мир. "Надо быть ближе друг к другу, не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", - подчеркнул глава государства.

Президент полагает, что нужно больше говорить молодежи о том, что белорусский народ пережил в своей истории. Он рассказал, что на недавнем совещании в Минске обсуждалась тема противодействия героизации нацизма, а также вопрос геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Это был самый настоящий геноцид. И белорусов, и русских, и евреев, украинцев... Мы этого "добра" хлебнули", - подчеркнул белорусский лидер.

Кстати, резюмировал Лукашенко, "социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя".