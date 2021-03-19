Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации

Социальная сеть Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook), - к ним тоже имеются претензии. Но к Twitter их больше, они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - цитирует Зайцева ТАСС.

Кроме того, он напомнил, что Роскомнадзор ждет месяц, после чего предпримет другие меры в отношении социальной сети. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство заблокирует Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенный контент.