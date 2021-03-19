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Рубрика: Digital

Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации

Текст: Иван Черноусов

Социальная сеть Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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"Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook), - к ним тоже имеются претензии. Но к Twitter их больше, они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - цитирует Зайцева ТАСС.

Кроме того, он напомнил, что Роскомнадзор ждет месяц, после чего предпримет другие меры в отношении социальной сети. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство заблокирует Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенный контент.

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