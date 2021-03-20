Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом дипломат сообщил в пятницу в своем Facebook, отметив, что мартовские поставки вакцины завершились.

По данным венгерской газета Magyar Nemzet, министр привился сам и призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных граждан страны. По его мнению, только так можно победить пандемию коронавируса, пишет ТАСС.

Напомним, в феврале Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Был заключен контракт на поставку препарата. Позже Венгрия начала вакцинировать "Спутником V" своих граждан. Первые 2800 доз получили те, кто зарегистрировался для прививки, это люди, не имеющие хронических заболеваний.