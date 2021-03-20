Новости

Вильфанд: Снег в Москве растает в первой декаде апреля 02:05
Власти Словакии ввели штраф за выезд на отдых за рубежом 01:46
В Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 01:37
Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V" 01:27
Головин отметился результативной передачей в матче с "Сент-Этьеном" 01:06
Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершат до конца года 00:51
Глава OMV убежден, что "Северный поток 2" будет достроен 00:35
ЦСКА обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Гагарина 19.03.2021
Премьер Италии готов и без ЕС допустить применение "Спутник V" в стране 19.03.2021
Корабль "Союз МС-17" сменил модуль на МКС 19.03.2021
Белый дом объяснил падение Байдена на трапе "сильным ветром" 19.03.2021
В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием 19.03.2021
Премьер Великобритании Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca 19.03.2021
Сотовые операторы опровергли сообщения о массовых сбоях в работе 19.03.2021
В Черное море зашел крейсер ВМС США 19.03.2021
Меркель допустила возможность закупки вакцины "Спутник V" 19.03.2021
"Рубин" неожиданно проиграл на своем поле "Химкам" 19.03.2021
Проект расширения трассы Нефтеюганск - Сургут подготовят в 2021 году 19.03.2021
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса почти 32 тыс. военнослужащих 19.03.2021
Напавшему на омоновца в Москве бизнесмену дали два года колонии 19.03.2021
Минпромторг объяснил падение оборота торговли в 2021 году 19.03.2021
Мезенцев сменил Рапоту на посту госсекретаря СГ России и Беларуси 19.03.2021
Посольство РФ в Болгарии прокомментировало очередной "шпионский скандал" 19.03.2021
В России появится самое "зеленое" в Европе производство черной металлургии 19.03.2021
Бастрыкину доложат о резонансных ЧП в Химках и Воронежской области 19.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
20.03.2021 01:27
Рубрика: В мире

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом дипломат сообщил в пятницу в своем Facebook, отметив, что мартовские поставки вакцины завершились.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Военные атташе из 50 стран и члены их семей привились "Спутником V"

По данным венгерской газета Magyar Nemzet, министр привился сам и призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных граждан страны. По его мнению, только так можно победить пандемию коронавируса, пишет ТАСС.

Напомним, в феврале Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Был заключен контракт на поставку препарата. Позже Венгрия начала вакцинировать "Спутником V" своих граждан. Первые 2800 доз получили те, кто зарегистрировался для прививки, это люди, не имеющие хронических заболеваний.

В мире Европа Венгрия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
В Европе началась третья волна COVID-19
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов