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21.03.2021 15:05
Рубрика: Власть

Краснодарцы поддержали уникальный проект кинотеатра "Аврора"

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара
Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара

Краснодарцы одобрили уникальный проект реконструкции кинотеатра "Аврора". За него проголосовали 96,4 процента жителей краевой столицы, говорится на сайте администрации и думы города.

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В завершившемся онлай-голосовании приняли участие 6402 жителя регионального центра, за проект отдали свои голоса 6174 человека. Напомним, кинотеатр "Аврора" - один из главных символов Краснодара. Однако вот уже долгое время здание пустует, а начатая несколько лет назад реконструкция была заморожена. Объект находится в плачевном состоянии, хоть и расположен в центре города.

Кинотеатр является памятником архитектуры и композиционным завершением центрального проспекта города - улицы Красной. Чтобы вдохнуть в него вторую жизнь, региональные и городские власти предлагали выкупить инвестору здание под строительство отеля, но проект сорвался. Не удалась и реставрация, которая началась в 2014 году.

В итоге краевые власти в 2019 году обратились за содействием в реконструкции "Авроры" к предпринимателю и меценату Сергею Галицкому. Было заключено концессионное соглашение, рекордное в отношении объектов культурного наследия в России.

В проекте, разработанном специалистами архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк "Краснодар", объект предстал в совершенно ином виде. И хоть снаружи "Аврора" почти не изменилась, под кинотеатром появилась подземная часть, а прилегающая территория преобразилась до неузнаваемости.

Быть или нет такому проекту, власти доверили решать жителям Краснодара. В итоге горожане почти единогласно проголосовали за новый проект.

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