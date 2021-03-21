Режиссер "Отряда самоубийц" Ганн назвал лучшие хорроры за 50 лет

54-летний американский режиссер, сценарист, актер и так далее Джеймс Ганн опубликовал в социальных сетях серию постов, где по декадам назвал хорроры, почитаемые им за лучшие. Списки Ганна охватывают период с 60-х по нулевые.

При этом нужно помнить, что до того, как подписаться на "марвеловские" блокбастеры "Стражи Галактики", а после, в результате громкого "педофильского" скандала, переехать на новый "Отряд самоубийц" от DC, режиссер промышлял чуть более нишево. В частности, творческий его путь зачат культовой студией Troma. Ганн успел потрудиться на "Тромео и Джульетте", как актер снялся в четвертом "Токсичном мстителе", а далее отметился чудесным "Слизняком" и отвязным шоу "Порно для всей семьи". Словом, месье знает толк.

Вот, собственно, его перечни. 60-е: "Ночь живых мертвецов" Ромеро, "Птицы" Хичкока, "Подглядывающий" (Peeping Tom) Пауэлла и "Ребенок Розмари" Полански.

70-е: "Челюсти" Спилберга, "Вторжение похитителей тел" Кауфмана, "Выводок" Кроненберга и душераздирающий "Мартин" Ромеро.

80-е: "Нечто" и "Чужие среди нас" Карпентера, вторые "Зловещие мертвецы" Рэйми и "Муха" Кроненберга.

90-е, по мнению Ганна, особо отличились лишь "Кинопробой" Миике - адаптацией одноименного романа Рю Мураками.

Тогда как за период с 2000 по 2010 режиссера порадовали южнокорейские "Вторжение динозавра" и "История двух сестер", а так же "28 дней спустя" и "Пила".