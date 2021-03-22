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Рубрика: Общество

Лавров оценил идею введения "ковид-паспортов" для поездок

Россия изучает китайский опыт по введению так называемых ковид-паспортов и подход других стран, прежде всего европейских. "Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход", - сказал в интервью китайским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, использование сертификатов вакцинации не должно нарушать права человека.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Песков заявил о скептическом подходе к "ковид-паспортам"

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил ввести "электронные паспорта здоровья" для международных поездок. В Европе в ближайшее время тоже могут появиться "ковид-паспорта", которые упростят перемещения внутри ЕС во время пандемии. Паспорта о вакцинации от COVID-19 могут начать выдавать в странах Евросоюза уже в мае. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томас Петржичек.

ВОЗ выступила против выдачи ковид-паспортов
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