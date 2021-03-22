Лавров оценил идею введения "ковид-паспортов" для поездок

Россия изучает китайский опыт по введению так называемых ковид-паспортов и подход других стран, прежде всего европейских. "Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход", - сказал в интервью китайским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, использование сертификатов вакцинации не должно нарушать права человека.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил ввести "электронные паспорта здоровья" для международных поездок. В Европе в ближайшее время тоже могут появиться "ковид-паспорта", которые упростят перемещения внутри ЕС во время пандемии. Паспорта о вакцинации от COVID-19 могут начать выдавать в странах Евросоюза уже в мае. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томас Петржичек.