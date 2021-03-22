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22.03.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Suzuki Jimny получит мотор от Toyota и станет гибридом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Suzuki Jimny мог бы стать популярным японским минивнедорожником в Европе, но несоответствие эконормам поставило на его карьере в Старом Свете жирный крест, однако в будущем всё может измениться. Во многом благодаря партнёрству с Toyota.

Фото: Борис Захаров/РГ
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По данным японского журнала BestCarWeb, Suzuki Jimny может получить силовую установку аналогичную европейскому Swift Sport: 129-сильная "турбочетвёрка" 1.4 литра и 48-вольтный старт-генератор мощностью 10 кВт.

Ещё одно из предположений: Jimny для Европы могут оснастить гибридной системой THS-II разработки Toyota, центром которой является 1.5-литровый трёхцилиндровый двигатель от Yaris Hybrid.

Однако пока все эти данные не подкреплены никакими доказательствами (кроме того факта, что Suzuki и Toyota действительно сотрудничают) в отличие от новостей о появлении удлинённой версии внедорожника: прототип пятидверного Jimny был замечен на испытаниях.

Справедливости ради отметим, что Jimny в Европе всё-таки продаётся, правда, не в качестве пассажирского авто, а в качестве коммерческого транспортного средства.

В России цена на Jimny начинается от 1 709 000 рублей.

#Toyota #Suzuki