Трамп высмеял падение Байдена во время подъема по трапу самолета

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал падение с трапа самолета нынешнего главы государства Джо Байдена. Фрагмент записи с его выступления был выложен в социальной сети TikTok.

"Я видел, как Джо Байден поднимается по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", - отметил Трамп, выражающий скептицизм по поводу способности нынешнего президента управлять страной. Он также в очередной раз заявил, что результаты выборов, по итогам которых Байден пришел к власти, являются "спорными".

Видео, на котором запечатлено, как Байден несколько раз споткнулся и чуть не скатился с трапа самолета, широко разошлось по социальным сетям. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, и добавили, что президент чувствует себя прекрасно. Тем не менее многие интернет-пользователи выразили опасения, что это признаки деменции, что президент не сможет в скором времени управлять страной и его место займет вице-президент Камала Харрис. Высказываются предположения, что именно это и было истинной целью участия Байдена в президентских выборах.