"Колорадского стрелка" назвали вспыльчивым и жестоким человеком

Подозреваемый, Ахмад Аль Аливи Алисса из Арвады, штат Колорадо, расстрелял посетителей супермаркета King Soopers в Боулдере, вооруженный штурмовой винтовкой и пистолетом, которые были обнаружены после стрельбы в понедельник. Базы данных правоохранительных органов показывают, что Алисса приобрел штурмовую винтовку типа AR-15 16 марта, сообщает Reuters. Нападавший является натурализованным гражданином США, приехавшим из Сирии.

Али Аливи Алисса, 34-летний брат стрелка, сказал в интервью Daily Beast, что его брат вел "антиобщественную жизнь и был крайне неуравновешенным человеком". По словам Камерон Белл, пресс-секретаря местного школьного округа, Алисса окончил среднюю школу Арвада-Вест в мае 2018 года. По ее словам, он входил в состав борцовской команды школы в течение двух сезонов.

Его бывшие одноклассники рассказали изданию Denver Post, что Алисса был "вспыльчивым и жестоким человеком". "С ним было довольно страшно находиться рядом", - сказал Дэйтон Марвел, его товарищ по борцовской команде. По его словам, однажды у Алиссы случился приступ гнева, и он пригрозил убить напарника во время тренировки. Подобный случай повторился и во время командных соревнований. "На последнем курсе, во время схваток, когда он проиграл свой поединок, Алисса вышел и крикнул в зале для борьбы, что собирается убить всех, - сказал молодой человек. - Тогда никто ему не поверил. Хотя мы все были напуганы, никто ничего не сделал с этим".

На архивной странице в Facebook, которая, по-видимому, принадлежала Ахмаду Алиссе, говорилось, что он интересуется информатикой и кикбоксингом. На странице в соцсети, которая была удалена вскоре после того, как было раскрыто имя Алиссы, также говорится, что он изучал компьютерную инженерию в государственном университете Денвера и учился на выпускном курсе.

Алиссу выписали из больницы, где ему оказали медицинскую помощь от раны на ноге, полученной в результате перестрелки с полицией, и доставили в окружную тюрьму во вторник днем, чтобы предъявить обвинения в массовом убийстве и другим преступлениям. Стало известно, что в 2018 году ему было предъявлено обвинение в нападении третьей степени. Тем временем в силовых структурах полагают, что он действовал в одиночку, хотя представители спецслужб не предоставили никаких подробностей о том, что могло побудить нападавшего открыть огонь в супермаркете. "На данном этапе было бы преждевременно делать какие-либо выводы", - заявил на брифинге Майкл Шнайдер, представитель отделения ФБР в Денвере.

В штате Колорадо произошли одни из самых шокирующих эпизодов насилия с применением штурмового оружия в истории США, включая массовую стрельбу в кинотеатре в Авроре в 2012 году и расстрел в 1999 году в средней школе Колумбайн недалеко от Литтлтона. Кровопролитие в Боулдере произошло всего через шесть дней после того, как боевик устроил массовую бойню 16 марта в районе Атланты, застрелив восемь человек азиатского происхождения, прежде чем его арестовали. Как отмечают аналитики, эти два массовых убийства, вероятно, усилят давление политиков и общественности на президента Джо Байдена, чтобы тот выполнил свое предвыборное обещание ввести более жесткие ограничения на использование боевого оружия.