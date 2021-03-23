Начало года в Башкирии ознаменовалось задержанием двух министров и возбуждением восьми уголовных дел по заключенным госконтрактам в рамках нацпроектов на общую сумму почти миллиард рублей. О том, как идет борьба в регионе с неэффективным использованием бюджетных средств и коррупцией, планируются ли новые громкие аресты, рассказал на деловом завтраке в "РГ" заместитель руководителя следственного управления СК России по РБ полковник юстиции Игорь Пашнин.

Игорь Пашнин: Наша задача - качественно расследовать уголовное дело и собрать все доказательства, чтобы виновный был привлечен к ответственности. Фото: Петр Коннов/РГ

Игорь Робертович, как продвигается расследование уголовного дела в отношении вице-премьера правительства, министра ЖКХ РБ Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучербаева? Будут ли громкие задержания в ближайшее время?

Игорь Пашнин: Министры были задержаны по уголовному делу о строительстве очистных сооружений в селе Маячном по госконтрактам на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. Речь идет о событиях 2017 года, когда Кучербаев возглавлял управление капитального строительства, а Беляев был мэром Кумертау. Они подписали документы о приемке выполненных работ и введении объекта в эксплуатацию, несмотря на отсутствие заключения Госжилстройнадзора и не проведенные пусконаладочные работы, что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ. В итоге сооружения уже три года не используются. Более того, экспертиза показала, что они находятся в аварийном состоянии и их эксплуатация невозможна без проведения восстановительных работ.

По уголовному делу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшему начальнику управления капстроительства Рамзилю Кучербаеву (ныне глава минстроя РБ), его заместителю Рамилю Сафину и экс-мэру Кумертау Борису Беляеву, который впоследствии возглавил министерство ЖКХ региона. Сейчас они находятся под домашним арестом. Следствие выясняет мотивацию принятия решений обвиняемыми. Что касается новых "громких" задержаний, говорить о них пока преждевременно и может навредить интересам следствия.

На днях возбуждено восемь уголовных дел по фактам нарушений при строительстве социальных объектов в рамках нацпроектов. То есть сфера строительства теперь на особом контроле правоохранителей?

Игорь Пашнин: Да, действительно, сегодня под пристальным вниманием Следственного комитета находится соблюдение закона при реализации национальных проектов. Указанные дела были возбуждены по материалам проверок ФСБ и прокуратуры по фактам нарушений конкурентной процедуры при заключении 12 госконтрактов на возведение соцобъектов на территории республики по нацпроекту "Демография". В их числе - детские сады в Чекмагушевском и Салаватском районах, а также в Демском и Советском районах Уфы, школа в Бакалинском районе, спецшкола в Гафурийском и несколько других зданий. Заказчиком выступало управление капитального строительства РБ, которое без конкурса назначило генподрядчиком управление строительства N3 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Общая сумма контрактов - свыше 970 миллионов рублей.

При этом в документах был пункт, противоречащий требованиям федерального законодательства и разрешающий исполнителю привлекать субподрядчика для выполнения строительно-монтажных и других работ, что управление строительства N3 ФСИН и сделало, фактически выступив в качестве посредника, получив за это почти 50 миллионов рублей из бюджета.

Мы считаем: что должностные лица обоих учреждений грубо нарушили предусмотренные законом конкурентные процедуры и неэффективно израсходовали бюджетные средства, причинив ущерб в крупном размере республике и Российской Федерации.

Ранее по нацпроектам были аналогичные дела?

Игорь Пашнин: В прошлом году следователи возбудили семь уголовных дел по нацпроектам. Но они были менее масштабные. Например, по одному из них проходила заведующая детсадом в Шаранском районе. Она подписала документы о приемке работ по капитальному ремонту здания на сумму 2,1 миллиона рублей, хотя фактически они были выполнены на 1,6 миллиона рублей.

Бытует мнение, что должностные лица, занимающие высокие посты, даже в случае доказательства их вины в суде отделываются штрафами.

Игорь Пашнин: Наша задача - качественно расследовать уголовное дело и собрать все доказательства, чтобы виновный был привлечен к ответственности. Суд назначает наказания в соответствии с требованиями и принципами закона и комментировать их объективность и справедливость, полагаю, неэтично. В случае не согласия сторон с вынесенным решением существуют законные способы их обжалования. Между тем хочу сказать, что крупные штрафы и взыскание причиненного ущерба также ощутимо бьют по карманам коррупционеров. Кроме того, не стоит забывать о "пятне" на репутации, которое оставляет судимость на человеке и его близких. Многие просто не осознают эти последствия, когда решаются на преступление.

В качестве примера привлеченных к ответственности чиновников можно привести приговор бывшему главному архитектору Иглинского района. Его приговорили к семи годам девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он выдал разрешение на строительство четырех многоквартирных домов компаниям, не имеющим проектной документации. За свои услуги архитектор получил квартиру, а дома так и не достроили.

Троих сотрудников Ростехнадзора, получивших взятки за выдачу положительных заключений по результатам проверок строительных объектов на нефтеперерабатывающем предприятии, приговорили к условным срокам, но суд взыскал с них свыше трех миллионов рублей. А бывшему начальнику ГИБДД Иглинского района за взятку в размере 22 тысяч рублей назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Думаю, он теперь сильно сожалеет о том, что согласился получить незаконное вознаграждение за то, что направлял автомобили нарушителей на стоянку предпринимателя-взяткодателя.

Также как и экс-начальник исправительной колонии N13, который предоставлял привилегии осужденным за определенную мзду. Его уличили в присвоении и растрате. Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Отмечу: сама процедура привлечения к уголовной ответственности многоступенчатая, начинается со стадии сбора оперативной информации, доследственной проверки, возбуждения дела и заканчивается направлением дела в прокуратуру с обвинительным заключением, и затем в суд. И если выносится оправдательный приговор, это означает, что была серьезная недоработка, некий сбой. Но число таких случаев в Башкирии снижается. Так, в 2020 году по делам, расследованным в следственном управлении, вынесено 18 оправдательных приговоров, часть из них в настоящее время обжалуется, некоторые уже отменены. Каждое такое решение нами тщательно анализируется, при необходимости проводятся служебные проверки, устанавливаются причины, которые могли послужить основанием для вынесения реабилитирующего решения.

Ключевой вопрос

Можно ли сказать, что в Башкирии стало больше коррупционеров?

Игорь Пашнин: Количество выявленных коррупционных и других должностных преступлений далеко не всегда свидетельствует о том, что их стали совершать реже или чаще. Скорее, это говорит о качестве работы по их выявлению. На мой взгляд, в Башкирии достаточно большое число совершаемых коррупционных преступлений. По результатам работы за 2020 год Башкирия входит в десятку по России по количеству зарегистрированных преступлений по фактам получения взяток. И за последние 2 года количество зарегистрированных преступлений данной категории выросло, что свидетельствует о слаженной работе нашего ведомства с органами МВД и ФСБ по выявлению и пресечению коррупционных проявлений.

Справка "РГ"

В 2020 году в Башкирии возбуждено 376 уголовных дел по преступлениям против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Из них 293 дела коррупционной направленности, в том числе 67 дел по фактам получения взяток.

Также 41 уголовное дело завели в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, среди которых депутаты органов местного самоуправления, главы городов и районов, адвокаты, члены избирательных комиссий, сотрудники следственных органов МВД.

Цифра

1,1 тысячи преступлений коррупционной направленности зарегистрировано в 2020 году.