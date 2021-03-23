Впервые в мире в НИИ медицинской приматологии бригада ведущих специалистов из научно-исследовательских и практических медицинских учреждений страны под руководством академиков РАН Андрея Каприна и Владимира Порханова проводит научно-медицинский эксперимент на обезьянах по лечению злокачественных опухолей головного мозга. Предыдущие операции прошли успешно, животные живы и чувствуют себя нормально. Обозреватель "РГ" присутствовал при проведении этого уникального эксперимента, о котором подробно будет рассказано в одном из ближайших номеров "РГ".