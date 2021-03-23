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"Ударная сила": редчайшие спортивные фотографии Юрия Гагарина

Юрий Гагарин играет в хоккей вместе с Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем. Снимок из коллекции известного собирателя "космических автографов" Виктора Тарана
Юрий Гагарин играет в хоккей вместе с Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем. Снимок из коллекции известного собирателя "космических автографов" Виктора Тарана
Позвонила коллега и друг - редактор газеты "Городской округ Звездный городок" Елена Метелковская: для народного проекта "Мой Гагарин" она предложила две редчайшие фотографии. И обе спортивные.

На одной - первый космонавт играет в хоккей вместе с Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем. Этот снимок из коллекции известного собирателя "космических автографов" Виктора Тарана. Сделан он в 1960-х годах. Тогда Звездного городка еще не было, и будущие космонавты жили в военном гарнизоне на станции Чкаловская. Здесь у семьи первого космонавта была небольшая квартирка в пятиэтажной "хрущевке".

Фото: Фото из личного альбома семьи Москаленко из Ленинградской области.
Встреча с Гагариным на набережной в Крыму

На другой фотографии - космонавты Юрий Гагарин и Борис Волынов на волейбольной площадке. Кстати, Гагарин и Волынов пришли в отряд в один день - 7 марта 1960 года, дружили семьями. Об истории этого снимка корреспонденту "РГ" рассказала жена последнего ныне живущего космонавта из первого отряда - Тамара Федоровна Волынова:

- Юра Гагарин был очень спортивным,- вспоминает она. - Надо сказать, что у космонавтов был очень строгий преподаватель физкультуры, который гонял их по полной. Они, например, очень много занимались бегом. Почему - понятно. Бег необходим для развития выносливости, силы, тренировки сердечно-сосудистой системы, что очень важно для подготовки организма к серьезным перегрузкам. А на снимке запечатлен рабочий момент тренировки по волейболу. Юра отбил сильнейший удар и - не устоял, упал. Борис был недоволен.

Космонавты Юрий Гагарин и Борис Волынов на волейбольной площадке Фото: Фото из личного архива семьи Волыновых

Вообще у Бориса был очень сильный удар, а Юра очень здорово и точно давал пасы. Их пару так и называли - "ударная сила". Тогда было две волейбольные команды: космонавтов и офицеров воинской части 26266. Сначала ребята-космонавты проигрывали, а потом резко стали набираться опыта и сил. Гагарин был "распасовщиком" - диагональным нападающим. А это смесь не только силы, а еще прыгучести и мощи. Он был очень техничным. Борис же давал такие "свечи", что иногда трудно было даже удержаться на ногах. Однажды играли в бассейне в водное поло, поставили условные ворота - какие-то ящики. И вот от волыновской "свечи" мяч попадает в эти самые "ворота", и рикошетом летит прямо в огромное пятиметровое окно. Стекла вдребезги. Все космонавты дружно ушли под воду…

Эта фотография мне очень дорога. Я ее включила в свою книгу о первом отряде советских космонавтов, его рождении и становлении, о том, что в советское время нередко оставалось "за кадром". Она так и называется: "Космос. Плеяда первых".

Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

Почта рубрики "Просто космос": kosmos@rg.ru

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Фото: Фото из личного альбома семьи Москаленко из Ленинградской области.
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