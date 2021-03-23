Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов

Цены на бензин до конца года могут вырасти на 14 процентов. Но такой вариант развития событий возможен при самом негативном сценарии, пишет газета "Известия" со ссылкой на Независимый топливный союз страны (НТС).

Основная причина подорожания топлива - рост индексов экспортной альтернативы - так называемых нетбэков. А это, в свою очередь, стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки, пояснили эксперты. Они напомнили, что в начале года были повышены на четыре процента акцизы на бензин и дизельное топливо.

В НТС уточнили, что с началом посевной спрос на топливо только возрастет, что приведет к повышению цен. Вероятность выхода за пределы инфляции достаточно велика. Организация попросила правительство принять меры. В частности, снизить акцизы на топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

Неделю назад пресс-секретарь президента России заявил, что правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо в стране. "Имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул Дмитрий Песков.