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23.03.2021 07:53
Рубрика: Экономика

Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера

Текст: Ольга Игнатова
Министерство энергетики РФ выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли. По мнению ведомства, именно он стабилизировал цены на бензин. Поэтому его отмена лишит рынок защитного механизма. Заявление об этом, как передает ТАСС, сделал замминистра энергетики Павел Сорокин.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его словам, одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции. Отмена демпфера лишит рынок защитного механизма.

Фото: Евгений Переверзев/ РИА Новости
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Сегодня правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на рост оптовых цен, отметил Сорокин. Например, скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам. Заработать он должен с 1 мая. Увеличены и нормативы продаж на бирже. Поэтому, как отмечают в Минэнерго, еще с 10 марта ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо на торгах стабилизировалась. На АЗС цены на топливо растут в пределах инфляции. По словам Сорокина, принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже достаточно для сохранения стабильной ситуации. Но в ведомстве постоянно следят за оптовыми ценами на топливо.

В свою очередь Независимый топливный союз (НТС), представляющий интересы независимых АЗС, прогнозирует, что цены на бензин в России могут вырасти в течение года на 13,77 процента.

Ранее о рисках роста цен предупредила Счетная палата России. НТС предлагает ввести фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов - снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Также союз предложил отменить демпфер.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин

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