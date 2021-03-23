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23.03.2021 10:38
Рубрика: Власть

Зарубежные читатели прокомментировали фотографии отдыха Путина в Сибири

Текст: Алла Владимирова

Читатели британской газеты Daily Mail оставили немало восхищенных комментариев под статьей, посвященной отдыху российского лидера Владимира Путина в Сибири. И это при том, что материал, носящий откровенно враждебный по отношению к президенту характер, по задумке авторов, очевидно должен был вызывать совершенно другие чувства. Не вышло.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Видео: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге

В минувшие выходные Путин провел в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу. Там они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по таежным лесам.

"Снова пытаетесь заставить нас ненавидеть Россию? Я больше чувствую угрозу со стороны людей моей страны, чем со стороны Путина... Ни один русский ни разу не угрожал забрать мою свободу слова или уничтожить мою историю и культуру", - написал в комментариях пользователь с ником Dave_T из британского Ноттингема.

"Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер", - считает пользователь PaperCutSurvivor из Лондона.

"Он любит свою страну в отличие от стаи трусов, которые управляют нашей", - написал Sydney Bear из Сиднея.

Многие пользователи также вспомнили недавние резкие заявления американского президента Джо Байдена в адрес Путина, а также конфузные кадры, на которых хозяин Белого дома несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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"Пока Путин занимается этим, так называемый "лидер свободного мира" не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает", - прокомментировал из Германии SilverIce.

"Подождите, пока появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу - прим. "РГ") до окостенения", - пошутил пользователь betascience из Малайзии.

"Джо не мог бы даже в поход пойти", - написал Curry C из США.

А пользователь из Индии под никнеймом Shyam prasad Reddy так прокомментировал главный посыл статьи, согласно которому Путин - это якобы волк в овечьей шкуре: "Миллионы людей в сегодняшнем Ираке, Ливии и Афганистане имеют другое мнение о том, кто является волком в овечьей шкуре".

"США всегда убивали всех везде и в любое время. Первоклассные лицемеры", - написал Usarname из Западной Сахары.

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