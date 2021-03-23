Зарубежные читатели прокомментировали фотографии отдыха Путина в Сибири

Читатели британской газеты Daily Mail оставили немало восхищенных комментариев под статьей, посвященной отдыху российского лидера Владимира Путина в Сибири. И это при том, что материал, носящий откровенно враждебный по отношению к президенту характер, по задумке авторов, очевидно должен был вызывать совершенно другие чувства. Не вышло.

В минувшие выходные Путин провел в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу. Там они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по таежным лесам.

"Снова пытаетесь заставить нас ненавидеть Россию? Я больше чувствую угрозу со стороны людей моей страны, чем со стороны Путина... Ни один русский ни разу не угрожал забрать мою свободу слова или уничтожить мою историю и культуру", - написал в комментариях пользователь с ником Dave_T из британского Ноттингема.

"Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер", - считает пользователь PaperCutSurvivor из Лондона.

"Он любит свою страну в отличие от стаи трусов, которые управляют нашей", - написал Sydney Bear из Сиднея.

Многие пользователи также вспомнили недавние резкие заявления американского президента Джо Байдена в адрес Путина, а также конфузные кадры, на которых хозяин Белого дома несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета.

"Пока Путин занимается этим, так называемый "лидер свободного мира" не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает", - прокомментировал из Германии SilverIce.

"Подождите, пока появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу - прим. "РГ") до окостенения", - пошутил пользователь betascience из Малайзии.

"Джо не мог бы даже в поход пойти", - написал Curry C из США.

А пользователь из Индии под никнеймом Shyam prasad Reddy так прокомментировал главный посыл статьи, согласно которому Путин - это якобы волк в овечьей шкуре: "Миллионы людей в сегодняшнем Ираке, Ливии и Афганистане имеют другое мнение о том, кто является волком в овечьей шкуре".

"США всегда убивали всех везде и в любое время. Первоклассные лицемеры", - написал Usarname из Западной Сахары.