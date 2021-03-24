В двухсотый юбилей начала героической борьбы, которая привела к независимости Эллады, "Родина" вспоминает о Иоаннисе Каподистрия - уникальной фигуре в российско-греческой истории и первом правителе освобожденной от османов Греции. Уроженец острова Корфу и выходец из местной аристократической семьи благодаря блестящим дипломатическим талантам сумел дослужиться до должности управляющего министерства иностранных дел Российской Империи. Страны, которая сыграла огромную роль в становлении и поддержке молодой новогреческой государственности.

"Нам приятно изъявить ему при сем случае полную Нашу признательность за ревностное его служение, за усердие к пользам и славе России и личную преданность…"

Иоаннис Каподистрия - "главный грек" Российской Империи

Дионисий Tsokos. Убийство Иоанна Каподистрия, 1850. Холст, масло. Триест

Пуля для первого правителя Греции

В узких переулках Нафплиона - первой столицы самостоятельной Греции в период с 1828 по 1833 годы, а ныне уютного курортного городка на полуострове Пелопонесс - есть построенная в начале 18 века небольшая церковь Святого Спиридона.

Сюда чуть меньше двух веков назад Каподистрия, как и положено православным, ходил каждое воскресенье вплоть до 27 сентября 1831 года. Об этой трагической в греческой истории дате напоминает установленная на стене церкви скромная табличка с лаконичной надписью: "Здесь был убит правитель Греции". Под ней и справа от ступеньки у входа до сих пор можно разглядеть чудом сохранившуюся дырку от пули. Она была одной из двух предательски выпущенной в "русского грека" братьями Георгием и Константином Мавромихали - выходцами из греческого региона Мани, что на юге того же Пелопонесса.

Убийцы, впрочем, ненадолго пережили свою жертву - один из них был прямо на месте преступления линчеван толпой, а второй вскоре расстрелян по приговору суда.

"Когда ярость народная утолилась, тогда истерзанного Константина отволокли под арку в воротах казарм, что на площади под Явором. Там он испустил дух при всеобщих проклятиях, в судорожных движениях, свидетельствовавших о его жестоких мучениях", вспоминал очевидец убийства, русский офицер Николай Райко, который служил в греческой армии в звании подполковника1.

Тело Каподистрии было бережно забальзамировано, а его останки помещены под святой алтарь храма (впоследствии прах графа был перевезен и упокоен на Корфу). Изуродованный же труп Мавромихали разъяренные греки выбросили прямо в море.

Нити заговора, формально вызванного кровной местью и борьбой за власть внутри тогдашней греческой элиты, земле- и судовладельцами, согласно популярной в Греции и никем документально так и не опровергнутой версии, на самом деле тянутся… в Лондон. Действительно, в то время на берегах Темзы были крайне недовольны резким усилением влияния Санкт-Петербурга на юге Европы. Где с 1829 года русский флот не без поддержки со стороны Каподистрии деятельно обустраивает долговременную военно-морскую базу на острове Порос к югу Афин (использовалась до 1900 года для снабжения русских кораблей в Средиземном море). Интриги против первого правителя Греции, с целью удержать молодую греческую республику в орбите Запада и подорвать позиции влиятельной "прорусской партии" среди греков англичане плели даже несмотря на то, что всего три года назад союзническая русско-английско-французская эскадра успешно разгромила турецкий флот в ходе Наваринского сражения (1827). Весьма показательно, что даже спустя почти две сотни лет после убийства Каподистрии британские архивы до сих пор держат документы об этом деле за семью печатями и не допускают к ним исследователей.

"Англия, подозревавшая его (Каподистрию) как орудие России, с самого начала отрицала какую-либо поддержку его деятельности и даже пыталась ограничить свободную Грецию Пелопоннесом и прилегающими островами…. Только Россия продолжала однозначно поддерживать политику Каподистрии. Но эта одномерная поддержка облегчала обвинения его в зависимости от российской политики, которые не подтверждаются источниками", отмечается на сайте греческого музея имени И.Каподистрия, расположенного на острове Корфу2.

Интриги против визионера

Выдающийся российский дипломат греческого происхождения, прошедший путь от простого врача до управляющего МИД России, оставил глубокий след в истории многих европейских стран, рассказала "Родине" Мэри Марули-Зилемену - руководитель афинского Центра европейских исследований им. Каподистрия. По ее словам, находившийся на службе Императора Александра I с 1809 года, грек блестяще себя проявил и отметился делами поистине исторического масштаба во всем Старом свете.

В Архиве внешней политики Российской империи сохранились многочисленные документы о работе этого государственного деятеля.

Грек по национальности, Каподистрия воспринимал Россию как свою вторую Родину и служил ей преданно и верно.

"Я нижеименованный обещаюсь и кленусь Всемогущим Богом пред Святым Евангелием в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству…верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться не щадя живота своего до последней капли крови…"3

В Швейцарии граф Каподистрия признан почетным гражданином страны, которая именно ему обязана своей первой Конституцией, организационной структурой конфедерации и политикой нейтральности.

"В знак признательности Швейцарской Республики к его услугам получил гражданское право в городах Женеве и Лозанне"4

Блестящие дипломатические таланты, продемонстрированные в ходе Венского конгресса (1814) и согласования условий Священного союза, открыли Ивану Антоновичу Каподистрия, как его называли при дворе, путь на вершину карьеры. В 1815 году по решению Александра I он становится управляющим коллегии министерства иностранных дел Российской Империи (на пару с графом Нессельроде) и от имени России подписывает Парижский мирный договор.

"Ведомства Государственной коллегии иностранных дел Действительному Статскому советнику графу Каподистрия всемилостивейшее повелеваем быть при нас Статс-секретарем"5.

Благодаря своим талантам Каподистрия быстро продвигался по дипломатической карьерной лестнице.

По оценкам историков, во многом его подходы к современной ему европейской геополитике, когда активно велась борьба за наследство поверженного Наполеона, оказались визионерскими. В частности, грек продвигал концепцию объединенного Европейского континента для всех людей, которые его населяют - своеобразный прототип нынешней, но увы нереализуемой пока по известным причинам идеи "Европы от Лиссабона до Владивостока". Правда, в 19 веке, как и сегодня, столь прогрессивные мысли о "единой и неделимой Европе" вызывали жгучее неприятие у многих на Западе. К примеру, хорошо известно, что против Каподистрии активно и весьма небезуспешно интриговал могущественный австрийский министр иностранных дел Клеменс фон Меттерних, который хитро дискредитировал и представлял грека в глазах российского императора "революционером" и "вожаком карбонариев"5.

«Греческий вопрос»

В 2017 году в свет вышла посвященная Иоаннису Каподистрии книга известного греческого историка и писателя Лефтериса Папакостаса "Один правитель для Греции". В этой работе, прямо указывается, что "силой, которая в наибольшей степени повлияла на события и заложила основы для окончательного решения "греческого вопроса", являлась Россия"6.

Действительно, освобождение Эллады от османского ига для этнического грека Каподистрии, не имевшего ни жены, ни детей, было смыслом и делом всей жизни. Граф был убежден: именно возглавивший Священный союз русский царь при поддержке других держав континента должен способствовать скорейшему освобождению христиан юга Европы. И, выражаясь современным языком, активно лоббировал этот вопрос в Санкт-Петербурге. Нужно ли говорить, как Каподистрия сочувствовал начавшемуся в 1821 году всегреческому восстанию. Тем более, что одним из его лидеров стал другой "русский грек" и друг Иоаниса - участник основанной в Одессе тайной национал-освободительной организации "Филики этерия" (Общество друзей) генерал-майор русской армии, князь и адъютант царя Александр Константинович Ипсиланти. От предложения возглавить "Филики этария" Каподистрия, после долгих раздумий отказался, рассудив, что русский министр иностранных дел не может быть членом тайного общества.

Впрочем, в начале 20-х годов 19 века Александр I не был готов прямо вмешается в разгорающийся конфликт греков с Турцией, чреватый новой войной с Портой. До знаменитого Адрианопольского мирного договора, положившему конец короткой, но кровопролитной русско-турецкой войне 1828-1829 годов и открывшего дорогу к автономии, а затем и к независимости Греции было еще далеко.

Осознав, что быстро и положительно греческий вопрос не решить, а дальнейшее пребывание при Санкт-Петербургском дворе все больше становится для него бременем, награжденный многочисленными орденами за свои дипломатические свершения, включая орден Александра Невского, Владимира I ст. и святой Анны II ст. Иоаннис Каподистрия в 1822 году оставляет императорскую службу и уходит в "бессрочный отпуск" (официально отставка будет оформлена спустя пять лет при Николае I). А затем переезжает в Женеву, где сосредотачивается на консолидации сил греческих патриотов и филэллинов.

Уход в отставку А.И. Каподистрии открыл новую главу в его борьбе за независимую Грецию.

"Снисходя на прошение, принесенное НАМ от Тайного Советника Графа Каподистрия, Всемилостивейше соизволяем на увольнение его вовсе от службы. НАМ приятно изъявить ему при сем случае полную НАШУ признательность за ревностное его служение, за усердие к пользам и славе России и личную преданность, коими он всегда оправдывал доверенность Августейшего брата НАШЕГО блаженныя памяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО и вместе с сим засвидетельствовать неизменяемое и отличное НАШЕ к нему благоволение".7

11 апреля 1827 года народным собранием в Трезене наиболее авторитетный грек на тогдашней международной арене граф Каподистрия избирается правителем Греции сроком на семь лет. А 18 января 1828 года на русском военном корабле он наконец прибывает на свою освобожденную от почти 400-летнего владычества османов историческую Родину.

"К сожалению, в России имя Каподистрия известно лишь узкому кругу людей. Видимо, у нас так получается, что люди, которые делают большие свершения, остаются в тени Истории, а их деяния, подчас, присваиваются другими, - рассказала "Родине" режиссер вышедшей в 2018 году на киноэкраны документальной драмы о выдающемся греке Светлана Музыченко. - С помощью нашего фильма мы хотели бы это исправить".

Несмотря на то, что судьба отвела "русскому греку" всего четыре года во главе молодой Греческой республики (за которые он все-таки успел с нуля создать многие государственные институты), для эллинов он является символом патриотизма и, согласно соцопросам, до сих пор воспринимается в качестве самого порядочного в ее истории "кивернитиса" - руководителя страны.

Без сомнения, уникальная личность Иоанниса Каподистрия олицетворяет глубокие российско-греческие духовные и исторические связи. К рассказу о которых в 2021 году, объявленному перекрестным годом Истории России и Греции, "Родина" еще вернется.

Журнал "Родина" благодарит за помощь в подготовке публикации Департамент информации и печати и Историко-документальный департамент МИД России, а также руководителя отдела печати и коммуникаций посольства Греции в РФ Нестора Тиравузиса.

1. Райко Н.А. Записка об убиении Каподистрии, Русский архив, 1869. с. 279.

2. http://kapodistrias.digitalarchive.gr/politikos.php

3. Из клятвенного обещания И.Каподистрия, орфография сохранена. : АВПРИ, ф.АД IV-7, 1809 г, д.14. л. 36.

4. Послужной список тайного советника графа И.А.Каподистрии. 1827 г. Запись за 1816 г.: АВПРИ, ф. Департамент личного состава и хозяйственных дел, оп. 464, д. 1612, л. 1-10.

5. Копия указа Александра I Сенату о назначении И.А. Каподистрия статс-секретарем при императоре. : АВПРИ ф.АД IV-2 1815 г, д.5 л.1.

6. Παπακώστας Λευτέρης, Ένας κυβερνήτης για την Ελλάδα, 2017